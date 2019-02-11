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11 Лютий 2019, Київ 10:55
Новини | Міжнародні

Стали відомі переможці британської кінопремії BAFTA

Усім лауреатам премії BAFTA вручають нагороду у вигляді золотої маски

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Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) у неділю провела 72-у церемонію вручення нагород за досягнення в кіно. У номінації «Найкращий фільм» перемогу здобула чорно-біла драма режисера Альфонса Куарона з Мексики «Рома» (Roma) про життя однієї родини в 70-х роках ХХ століття у Мехіко.

У номінації «Найкращий британський фільм» переможцем став історичний фільм «Фаворитка» грецького режисера Йоргоса Лантімоса про боротьбу двох фавориток за прихильність королеви Анни, якій судилося стати останньою представницею династії Стюартів.

Найкращим актором став американський актор Рамі Малек, який виконав роль Фредді Мерк’юрі у фільмі «Богемна рапсодія». Премію за найкращу жіночу роль отримала Олівія Колман, яка зіграла королеву Анну з «Фаворитки».

Оголошення переможців премії відбудеться 24 лютого 2019 року
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Щорічна церемонія нагородження переможців премії BAFTA відбулася в лондонському Альберт-холі. ЇЇ, крім відомих акторів, режисерів та сценаристів, відвідали також герцог і герцогиня Кембриджські. Наступна значна подія у світі кіно – вручення премії «Оскар» – 24 лютого.

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