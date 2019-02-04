Документальний фільм про Малевича покажуть до 140-річчя від дня народження

Документальний повнометражний фільм «Малевич» про художника Казимира Малевича покажуть 21 лютого з нагоди 140-річчя від дня народження митця, повідомляє Державне агенство з питань кіно. Згідно з повідомленням, фільм створили у копродукції України та Італії режисер Володимир Луцький, а також Ігор Малахов.

«Стрічка концентрує увагу глядача на українській частині творчості митця, до цього мало вивченій. Головна мета творців полягала у дослідженні українського походження художника. Саме під час зйомок було встановлено точне місце народження Казимира Малевича у Києві», – йдеться в повідомленні.

Прем’єра фільму відбудеться 21 лютого в Києві, а через тиждень, 28 лютого, фільм «Малевич» вийде в обмежений прокат також у Харкові і Чернівцях.

1 червня 2018 року у Києві відбулася прем’єра фільму журналіста Радіо Свобода Дмитра Джулая «Малевич. Український квадрат». Стрічка отримала позитивні відгуки від мистецтвознавців і була перекладена французькою, чеською, російською мовами. За словами автора, фільм «Малевич. Український квадрат» розповідає про великий вплив української народної культури й українського середовища на творчість художника-авангардиста Казимира Малевича.

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