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08 Жовтень 2018, Київ 18:39
Суспільство

Фільм Радіо Свобода «Малевич. Український квадрат» показали у Парижі

Фільм української редакції Радіо Свобода «Малевич. Український квадрат»

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Документальний фільм української редакції Радіо Свобода про український період життя Казимира Малевича та про вплив України на становлення його підходу до мистецтва показали у Парижі у рамках місяця українського авангарду. А також книгу Тетяни Філевської і дефіле суконь-картин.

У Парижі триває місяць українського авангарду. В його рамках презентації фільмів, книг та дефіле. Особлива увага зосереджена на особистості Казимира Малевича.

Французькі мистецтвознавці зараховують Малевича до групи російських художників, незважаючи на те, що він народився у Києві, але про цей факт не так і часто говорять.

«Несправедливо Малевича часто називають представником російського авангарду, що є абсолютною помилкою, бо ми не можемо називати всіх вихідців з СРСР російськими художниками і в нашій залі ми чітко бачимо наскільки сильно він був прив'язаний до свого українського коріння», - розповіла Радіо Свобода Анна Кантер, співкуратор проекту «Паризький путівник українського авангарду»

Все дитинство і юність до 18 років Казимир Малевич провів в Україні, і науковці твердять, що саме українські народні розписи надихнули художника на творчість і вплинули на формування його стилю. Про це розповідається у документальному фільмі Радіо Свобода «Малевич. Український квадрат».

«Ми не хочемо ділити Малевича між різними країнами. Нам було цікаво дослідити, як український контекст – «український квадрат» – його життя і творчості вплинув на формування естетичних концепцій Малевича. Вигадувати нічого не довелося. У фільмі ми не розповідаємо міфи. Ми наводимо факти», – пояснює автор фільму Дмитро Джулай.

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Малевич. Український квадрат – трейлер

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Київський період Малевича

Вже будучи відомим авангардистом Малевич працював у Києві і тут провів останню виставку за свого життя. Мистецтвознавці твердять, що є всі підстави виділяти окремий період у житті Малевича – Київський.

Книгу про це, перекладену на французьку мову, презентували у Парижі.

«Нам вдалося винести обговорення самого факту Київського періоду творчості Малевича на академічний рівень, бо раніше про нього не говорили, згадували лише Вітебський, Московський, Петеребурзький. У книзі ми розповідаємо про його життєвий шлях в Києві, про його друзів. Окремий розділ присвячений листуванню з його дружиною Наталею, це показує нам художника з невідомого загалу інтимного боку», – каже Тетяна Філевська, упорядниця книги «Казимир Малевич. Київський період 1928-1930».

Проект «Паризький путівник українського авангарду» зосереджений не лише на походженні Казимира Малевича, але і на впливі його творчості на розвиток світового мистецтва і дизайну, зокрема сучасного.

Дизайнер Федір Возянов представив у Парижі свої унікальні витвори - картини Малевича, які перетворються на стильні сукні. «Те, що він робив, це речі дуже відкриті, і вони провокують на якусь подальшу творчість. Я спробував зробити з його символічних фігур сукні - і це вдалося. Я думаю, це було закладене Малевичем, коли він їх створював», – розповів Радіо Свобода Федір Возянов.

Французи: такі виставки відкривають нам очі на Україну

«Я не дуже знав в цілому життєпис Малевича. Я поняття не мав, що він - українець, я думав, що він - росіянин, як в цілому більшість тут. Так що для мене це новина, що він народився в Україні, що у нього тато польського походження. На жаль, багатьох українців, які роблять надзвичайні речі, асимілюють з росіянами, і такі події як сьогоднішня, дуже важливі для того, щоб ми дізналися більше», – поділився враженнями з Радіо Свобода відвідувач виставки Базіль.

Свого часу французький кутюр'є Ів Сен Лоран популяризував творчість абстракціоніста Мондріана і створив колекцію суконь з картинами художника. Возянов же своєю дизайнерською ідеєю показує, що Малевич досі актуальний і може втілюватися у різноманітних і часом неочікуваних жанрах та видах мистецтва.

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