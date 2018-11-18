Фільм «Малевич. Український квадрат» показали у рамках Тижня українського кіно у Празі – відео

Другий рік поспіль кінофестиваль знайомить чеську публіку з новинками українського кіно. Київський режисер і журналіст Української служби «Радіо Свобода» Дмитро Джулай приїхав до Праги та представив чеським та українським глядачам свою дебютну стрічку про художника зі світовим ім'ям Казимира Малевича. Перед показом автор зазначив, що його «метою не було одягнути на Малевича вишиванку чи перефарбувати чорний квадрат у жовто-блакитний». За словами автора, він зняв фільм про великий вплив української народної культури й українського середовища на творчість Малевича, про що кажуть й численні дослідники його творчості. Показ відбувся за підтримки Посольства України в Чеській Республіці та Радіо Свобода. Глядачі поділилися своїми враженнями від фільму.