У Празі розпочався Тиждень українського кіно

У Празі розпочався Тиждень українського фільму, кінофестиваль, який вже другий рік поспіль знайомить чеську публіку з новинками українського кіно. Свято українського фільму розпочалося у кінотеатрі «Атлас» показом стрічки «Вулкан» Романа Бондарчука, з яким деякі чеські глядачі вже могли познайомитися влітку цього року, коли стрічка брала участь у Карловарському міжнародному кінофестивалі.

На відкритті фестивалю у переповненому залі виступили співорганізатори події – чеська україністка Ленка Віхова, посол України в Празі Євген Перебийніс, заступник директора Державного агентства України з питань кінематографії Сергій Неретін, а також виконавець головної ролі у фільмі «Вулкан» Сергій Степанський.

«Українське кіно переживає ренесанс, зростає кількість стрічок та їхня якість», – відзначила Ленка Віхова.

А посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс наголосив на тому, що Україна відбиває російську агресію, а водночас в Україні відбувається культурний бум, що показує, що українська нація, мова, культура не лише живуть, але і збагачують світ своїми культурними надбаннями. Посол також нагадав присутнім, що Україна і далі бореться за визволення з російських тюрем режисера Олега Сенцова з Криму та інших українських політичних в’язнів.

​У програмі Тижня українського кіно будуть показані також картини «Брама» Володимира Тихого, «Герой мого часу» Тоні Ноябрьової, короткометражний фільм «Ніч з Наталкою» Андрія Бондаренка. Покази пройдуть у трьох празьких кінотеатрах.

Традицією фестивалю стає і ретоспективний показ. Цього року празькі глядачі зможуть побачити фільм «Астенічний синдром» Кіри Муратової, який був знятий у 1989 році, але був заборонений у СРСР. Фільм української режисерки, яка померла влітку цього року, свого часу отримав премію Спеціального журі у Берліні.

Особливу увагу глядачів викликав фільм Сергія Лозниці «Донбас» та дебютна документальна стрічка журналіста Української служби Радіо Свобода Дмитра Джулая «Малевич. Український квадрат». Квитки на них були викуплені задовго до початку фестивалю.

Про фестиваль українського фільму повідомили і ключові культурні програми чеського радіо та телебачення.

Тиждень українського кіно триватиме до 20 листопада і звершиться фільмом «Коли падають дерева» Марисі Нікітюк. Всі фільми демонструються в оригінальній версії з англійськими та чеськими субтитрами.