«Малевич. Український квадрат»: розповісти світові правду

​Маловідомі факти з біографії Казимира Малевича та вплив України на його творчість та становлення. Все це журналіст Радіо Свобода Дмитро Джулай зібрав в одному фільмі, він же є і автором, і режисером стрічки «Малевич. Український квадрат». Дослідники творчості Малевича та мистецтвознавці, які відвідали прем’єру, залишились враженими роботою.​

​«Фільм вражає, а в деяких місцях навіть потрясає. По-перше, він зроблений високомистецьки, а, по-друге, сама інформація сенсаційна!» – ділиться першими враженнями дослідник творчості Казимира Малевича Дмитро Горбачов.

«Цей фільм дуже позитивно мене вразив. Часом скептично ставлюсь до того, коли ми хочемо називати великих людей українцями, хочемо наче притягнути. Навіть коли є причини для цього, це треба дуже зважено робити. Якраз цей фільм доводить, що це можна зробити цілком зважено і переконати людей, що без українського аспекту Малевича дійсно не можна розуміти», – зазначає професор Університету штату Огайо Мирослава Мудрак після прем’єри.

«Фільм порушує серйозне питання. Ми маємо розуміти і у фільми це є: не те, щоб ми хотіли зробити Малевича українським художником, а він народжений Україною!» – резюмує художник Борис Єґіазарян.

​«Ми не хочемо ділити Малевича між різними країнами. Нам було цікаво дослідити, як український контекст – «український квадрат» – його життя і творчості вплинув на формування його естетичних концепцій. Вигадувати нічого не довелося. Малевич в автобіографії сам пише, що одним із основних джерел його творчості було народне мистецтво», – наголошує Дмитро Джулай.​

Чому Малевич? «Малевич. Український квадрат» – це дебютний фільм Дмитра Джулая як автора ідеї і режисера, він сам його монтував і здебільшого сам був і оператором. Коли його питаєш: «Чому саме про Малевича?», Дмитро згадує момент, який засів у пам’яті на багато років.

«У 15 років я побачив телевізійний сюжет, в якому розповідали про Казимира Малевича в українському контексті. Єдине, що я запам’ятав, як небіж Малевича розповідав, як він співав пісню: «Гуде вітер вельми в поле…». І для мене це був такий величезний контраст: людина, яка малює авангардні картини, раптом знає і співає українською народних пісень». В голові було питання: «Як так? Чому так?». І коли почав розгадувати, то зрозумів, що справді на Казимира Малевича» дуже вплинула українська культура. Але не тільки», – пояснює автор фільму.

У графі «національність» Малевич зазначив – «українець» «Ми не хотіли «варитися» у власному українському середовищі, щоб тільки українські мистецтвознавці говорили, що це український художник, ні. Ми спробували дізнатися у світових мистецтвознавців, чи це є так. І французькі, польські, російські мистецтвознавці нам про це говорять», – пояснює автор стрічки. У фільмі взяли участь дослідники творчості Малевича не тільки з України, а й з Росії, Польщі та Франції, такі як Дмитро Горбачов, Жан-Клод Маркаде.

​Є і розповідь російської дослідниці творчості Малевича Ірини Вакар, якій в архіві ФСБ не надали техніки для копіювання і вона переписала справу «Малевича» від руки. У графі «національність» Малевич зазначив – «українець». «Вже бачив коментар під дописом про наш фільм, що ми намагаємося перефарбувати чорний квадрат Малевича у синьо-жовтий. Але в тих, хто побачить цей фільм, думаю, не складеться таке враження», – зазначає Дмитро Джулай.

Де подивитись? Стрічку готують до показу на українських телеканалах та для міжнародної спільноти. «Фільм Дмитра Джулая буде перекладатися різними мовами світу і перший переклад – це чеською, над цим колеги в Празі вже працюють. Будемо перекладати також російською, англійською і сподіваємося, що його побачать глядачі в багатьох країнах світу», – зазначила директор Української служби Радіо Свобода Мар’яна Драч.