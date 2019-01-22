Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Січень 2019, Київ 09:18
Новини | Міжнародні

Американська кіноакадемія оголосить номінантів на «Оскар»

Оголошення переможців премії відбудеться 24 лютого 2019 року

Дивитись коментарі

Американська академія кінематографічних мистецтв 22 січня оголосить номінантів на «Оскар»-2019.

Церемонія має початися в Лос-Анджелесі о 15:20 за київським часом, її транслюватимуть на сайтах «Оскара» і на сторінках кіноакадемії у соцмережах.

Оголошення переможців премії відбудеться 24 лютого 2019 року.

У грудні стало відомо, що документальний фільм про Україну The Distant Barking of Dogs («Віддалений гавкіт собак») потрапив до шорт-листа премії Американської кіноакадемії «Оскар». Режисером фільму спільного виробництва Данії, Швеції і Фінляндії є Саймон Леренґ Вілмонт.

Про них знають в Америці: герої фільму про Донбас можуть принести «Оскар»
Embed
Про них знають в Америці: герої фільму про Донбас можуть принести «Оскар»

No media source currently available

0:00 0:02:35 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG