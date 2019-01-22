Американська кіноакадемія оголосить номінантів на «Оскар»

Американська академія кінематографічних мистецтв 22 січня оголосить номінантів на «Оскар»-2019.

Церемонія має початися в Лос-Анджелесі о 15:20 за київським часом, її транслюватимуть на сайтах «Оскара» і на сторінках кіноакадемії у соцмережах.

Оголошення переможців премії відбудеться 24 лютого 2019 року.

У грудні стало відомо, що документальний фільм про Україну The Distant Barking of Dogs («Віддалений гавкіт собак») потрапив до шорт-листа премії Американської кіноакадемії «Оскар». Режисером фільму спільного виробництва Данії, Швеції і Фінляндії є Саймон Леренґ Вілмонт.