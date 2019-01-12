Документальний фільм про хлопчика з Донбасу здобув нагороду у США

Документальний фільм The Distant Barking of Dogs («Віддалений гавкіт собак») данського режисера Саймона Леренґа Вілмонта (спільного виробництва Данії, Швеції і Фінляндії) здобув нагороду кінопремії Cinema Eye Honors у Нью-Йорку, США.

«Переможцем у категорії «Spotlight» став «Віддалений гавкіт собак» режисера Сімона Леренґа Вільмонта», – йдеться у повідомленні Cinema Eye Honors у Twitter.

Про здобуття нагороди​ написав у Facebook і режисер стрічки Саймон Леренґ Вілмонт: «Віддалений гавкіт собак» виграв нагороду «Spotlight» на Cinema Eye Honors. Олеже та Олександро (герої фільму – ред.), ви – суперзірки!».

Події у фільмі розгортаються на сході України поблизу лінії фронту. У центрі сюжету – життя 10-річного хлопчика Олега, який живе зі своєю бабусею Олександрою у Гнутовому на Донеччині. Після початку бойових дій на Донбасі вони залишаються в селі і спостерігають за тим, як виїжджають інші. Через цю історію у фільмі показано, що для дитини значить виростати у зоні війни.

В середині грудня 2018-го асистент знімальної групи фільму Азад Сафаров повідомив, що фільм уже отримав 25 нагород.

Стрічка також потрапила до шорт-листа премії «Оскар». 22 січня 2019-го назвуть п’ятірку номінантів.