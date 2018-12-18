Документальний фільм про хлопчика з Донбасу потрапив до шорт-листа премії «Оскар»

Документальний фільм про Україну The Distant Barking of Dogs («Віддалений гавкіт собак») потрапив до шорт-листа премії Американської кіноакадемії «Оскар».

Режисером фільму спільного виробництва Данії, Швеції і Фінляндії є Саймон Леренґ Вілмонт.

Події у фільмі розгортаються на сході України поблизу лінії фронту. У центрі сюжету – життя 10-річного хлопчика Олега, який живе зі своєю бабусею у Гнутовому на Донеччині. Після початку воєнних дій на Донбасі вони залишаються в селі і спостерігають за тим, як виїжджають інші. Через цю історію у фільмі показано, що для дитини значить виростати у зоні війни.

«Тепер ми у списку 15 найкращих документалок світу. У січні назвуть п’ятірку номінантів. Пліч-о-пліч з нами такі неймовірні конкуренти, що аж дух перехоплює», – написав у Facebook асистент знімальної групи фільму Азад Сафаров.

Він зазначив, що фільм уже отримав 25 нагород.

Не потрапив до шорт-листа «Оскара» фільм «Донбас» режисера Сергія Лозниці. Картина претендувала на нагороду у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».