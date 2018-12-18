Фільм Лозниці «Донбас» не потрапив до шорт-листа премії «Оскар»

Фільм українського режисера Сергія Лозниці «Донбас» не потрапив до шорт-листа премії Американської кіноакадемії «Оскар».

Картина претендувала на нагороду у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».

До короткого списку у цій категорії потрапили: «Крамничні злодюжки» (Японія), «Капернаум» (Ліван), «Палаючий» (Південна Корея), «Айка» (Казахстан), «Робота без авторства» (Німеччина), «Винний» (Данія), «Перелітні птахи» (Колумбія) та «Холодна війна» (Польща).

Сценарій фільму «Донбас»​ заснований на документальних матеріалах. У ньому розповідають про події, що відбувалися на сході України. У центрі уваги – «люди, вимушені пристосовуватися до життя в умовах, коли розпадаються інститути влади, сімейні та професійні зв'язки, коли речі перестають називатися своїми іменами».