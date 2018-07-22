(Друкуємо мовою оригіналу)

На Одесском международном кинофестивале состоялась украинская премьера фильма Сергея Лозницы «Донбасс». В мае этого года режиссер получил приз за лучшую режиссерскую работу в программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» – как отметило жюри одного из самых известных кинофестивалей в мире, «за пронзительный и иногда сюрреалистичный взгляд на войну в его родной Украине». Летом фильм начнут показывать в Европе, а до украинского проката он дойдет 18 октября. В интервью Радио Донбасс.Реалии режиссер рассказал об источниках вдохновения, самом необычном отзыве на фильм и планах на следующий фильм о Донбассе.

– Ваш фильм состоит из более чем десятка «новелл» о жизни Донбасса во время войны. Все ли они вдохновлены любительскими видео на Youtube или какие-то из них вы придумывали?

Это рассказы людей о том, как они побывали в казематах, в тюрьмах, в подвалах; о том, как у них отжимали машины и другую собственность... Они попали под этот каток, это было в самом начале войны

– У меня тринадцать эпизодов в картине: семь из них основаны на материалах из YouТube, а остальные – это рассказы людей о том, как они побывали в казематах, в тюрьмах, в подвалах; о том, как у них отжимали машины и другую собственность. Это были, в основном, бизнесмены средней руки, которые не вовремя сообразили, что происходит. Они попали под этот каток, это было в самом начале войны.

В картине есть два эпизода, которые мне рассказал Александр Течинский. Саша – режиссер-документалист, журналист и фотограф. С начала войны он работал «фиксером», проводил группы иностранных журналистов в зону военных действий. Его свидетельства – ценнейший материал. Я записал их для сценария, потом Саша внес свои поправки в эти сцены. А потом, когда я искал актера на роль «фиксера» и журналиста-фотографа, который ездит с немецким коллегой, то подумал, почему бы Саше не сыграть самого себя. Он согласился и оказался прекрасным актером. Немецкого журналиста играет Торстен Мертен, известный немецкий актер.

– Считаете ли вы, что вам удалось посмотреть на Донбасс со стороны, учитывая ваш опыт жизни в Германии?

Я воспринимаю войну как болезнь... И в социальном организме тоже есть связи, которые нас удерживают от впадения в дикое состояние

– Я не берусь об этом судить. Я старался следовать за документальным материалом. У меня снимались люди, которые побывали на войне – воевали там или просто оказались заложниками военного конфликта. Я все время сверял свой взгляд с их взглядом, спрашивал, насколько то, что мы снимаем, похоже на то, что они пережили на самом деле. Я воспринимаю войну как болезнь. И эта болезнь, как у организма – распадаются связи между элементами, клетки начинают гнить. И в социальном организме тоже есть связи, которые нас удерживают от впадения в дикое состояние.

Мы не должны забывать, что мы все вышли из животного мира. И нашему полу-животному или животному существованию в этом мире около 500 тысяч лет, говорят ученые. А цивилизации человеческой в зависимости от территории – 10 тысяч лет, 5 тысяч лет, а где-то может и несколько столетий. Вот то состояние развития, которое предполагает сосуществование живых существ без агрессии, с уважением к ближнему. До этого нужно было дойти.

– Какой самый необычный отзыв или реакцию вы получали, когда показывали этот фильм?

Журналистка из Австралии сказала мне, что у меня потрясающая фантазия, что я придумал мир, который похож на галлюцинацию или на сновидение

– На Каннском фестивале журналистка из Австралии сказала мне, что у меня потрясающая фантазия, что я придумал мир, который похож на галлюцинацию или на сновидение. Может хотела узнать, какие я наркотики принимал? (смеется). Ей было очень странно услышать мой ответ, что это не галлюцинация, что события, представленные в фильме, происходили на самом деле.

– Ваша аудитория в Украине и России находится под постоянным влиянием СМИ, большинство из которых упрощает происходящее на Донбассе. В последнее время говорят о радикализации общества. Не считаете ли вы, что эта радикализация может помешать смотреть ваше кино?

– Я не могу точно судить о степени радикализации общества. У нас или в России. На меня телевидение не воздействует – во-первых, потому что я его не смотрю, а во-вторых, если что-то случайно попадается на глаза, я отношусь к увиденному скептически. Как требует «инструкция», получаю информацию из нескольких независимых источников, и только тогда к ней могу относиться более-менее как к объективной.

Телевидение, сенсации, вообще общий настрой медиа не отражают сути происходящего. Я могу это утверждать, потому что достаточно внимательно слежу за тем, что рассказывают про меня и мои картины СМИ

Телевидение, сенсации, вообще общий настрой медиа не отражают сути происходящего. Я могу это утверждать, потому что достаточно внимательно слежу за тем, что рассказывают про меня и мои картины СМИ. Иногда появляются тексты или сюжеты, где каждая слово – неправда. Я, прежде всего, стараюсь доверять тому, что я вижу своими глазами и держать в уме, что любая репрезентация, видео или текстовая, находится в совершенно другом пространстве и требует иного подхода.

– Относительно того, что вы видели своими глазами. Вы видели какие-то другие фильмы о Донбассе?

– Я видел фильм «Киборги» и больше, кажется, ничего.

– Не могу не спросить, как вам «Киборги»?

– Это понятный фильм, там все очевидно. Там есть декларативность, которой я бы старался избегать. Вот эти разговоры о том, что для тебя родина и так далее. Мне кажется, мы уже в совершенно другое время живем. Если вы посмотрите вокруг, почитаете, что происходит в науке, о том, какие новые социальные институции возникают, вы поймете, что этот разговор из прошлого. В фильме есть романтизм и пафос, которые сложно воспринимать и наблюдать. Этот дискурс принадлежит XIX веку, периоду становления государств как таковых. Мы уже это все поняли и разобрали по косточкам. Но я не могу, например, принять пафос и радость по поводу того, что на аэропорт пойдут не «буратины», а всего-навсего танки.

В картине есть прекрасные моменты, но в целом, как посыл – не знаю. У меня сложное отношение к этой картине (смеется). Ахтем (режиссер фильма Ахтем Сейтаблаев – прим.ред.) – прекрасный человек, но фильм мне кажется декларативным.​

– Закрыли ли вы для себя тему Донбасса или что-то еще хотите сказать?

Книга Сергея Жадана «Интернат». Это великолепный роман, это экзистенциальный роман... Я бы очень хотел сделать картину по этой книге

– Я поздно начал читать… Только когда мы начали готовиться, появилась книга Сергея Жадана «Интернат». Это великолепный роман, это экзистенциальный роман. И это совсем другой подход и совсем другой взгляд. Я бы очень хотел сделать картину по этой книге. Я не могу делать фильмы один за другим, а сейчас я уже работаю над другим фильмом, про Бабий Яр. А потом, вполне возможно, я вернусь и, если никто не сделает раньше, сниму фильм по «Интернату». Это великолепный текст, очень хорошая литература.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)