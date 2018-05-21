«Російську газету» звинуватили в цензурі через фільм Лозниці «Донбас»

«Російська газета» – офіційне видання уряду Росії – видалила із замітки кінокритика Валерія Кічина про призи програми цьогорічного Каннського кінофестивалю «Особливий погляд» згадку про українського режисера Сергія Лозницю, який отримав нагороду «Краща режисура» за фільм «Донбас».

За словами Олексія Медведєва, директора конкурсних програм російського кінофестивалю «Послання до людини», на відсутність свого імені в опублікованому «Російською газетою» списку призерів звернув увагу сам режисер Сергій Лозниця. Медведєв, як і багато інших користувачів інтернету, які прокоментували цю ситуацію, вважає подію актом цензури.

Валерій Кічин стверджує, що згадку про Лозницю і фільм «Донбас» вирізав редактор «Російської газети» з тексту статті без відома автора замітки. Як пише Кічин у Фейсбуці, «Російська газета» його «підставила», оскільки він не зміг би підписатися під текстом після видалення з нього фрагмента про вручену Сергію Лозниці нагороду:

Повний текст нотатки про призи «Особливого погляду» Валерій Кічин опублікував на своїх сторінках у «Живому журналі» і Фейсбуці.

Про отримання Лозницею призу за фільм «Донбас» розповіли багато російських ЗМІ, в тому числі тамтешні державні інформаційні агентства ТАСС і «РИА Новости».

Фільм «Донбас», знятий у жанрі псевдо-документального кіно, розповідає про життя в самопроголошених «народних республіках» на сході України. За словами Сергія Лозниці, сюжети для фільму він узяв із реального життя, використовуючи для їх реконструкції любительські відеозаписи з угруповань «ДНР» і «ЛНР» на YouTube. Велике інтерв’ю Радіо Свобода з режисером про цю стрічку можна прочитати тут.

Радіо Свобода спробувало з’ясувати в «Російської газети» причини видалення імені Сергія Лозниці із замітки про призи програми «Особливий погляд». У відділі маркетингу та зв’язків із громадськістю видання спочатку послалися на відсутність свого керівника Світлани Суханової, а потім просто не піднімали слухавки.

Фільми про Україну не вперше за останній час стають у Росії причиною скандалів. У 2017 році прокремлівські активісти спробували зірвати показ фільму Беати Бубенець «Політ кулі» на фестивалі «Артдокфест». Після цього адміністрація московського кінотеатру «Жовтень» зняла з показу в рамках того ж фестивалю фільми «Мустафа» режисера Ернеса Сарихалілова і «Війна заради миру» Євгена Титаренка.

Адміністрація фестивалю намагалася перенести показ «Війни заради миру» до Чеського культурного центру в Москві, однак там у підсумку також відмовились демонструвати стрічку. 18 травня дирекція «Артдокфесту» оголосила, що від 2018 року повна конкурсна програма фестивалю буде демонструватися в столиці Латвії Ризі через те, що показ деяких фільмів фестивалю в Росії «неможливий або може бути зірваний».

Над матеріалом працювали Марк Крутов, Людмила Ваннек