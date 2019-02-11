У Берліні відбулася прем’єра фільму про британського свідка Голодомору

На Берлінському кінофестивалі відбулася прем’єра фільму польської режисерки Аґнешки Холланд «Містер Джонс».

Ґарет Джонс (1905–1935) був амбітним молодим журналістом з Уельсу. Він опублікував кілька гучних репортажів, взяв інтерв’ю у Гітлера, працював радником прем’єр-міністра Великої Британії Ллойд Джорджа. У 1933 році під час поїздки в СРСР йому вдалося обдурити супровід і побувати в українських селах, де люди помирали від голоду.

Повернувшись до Європи, Джонс опублікував перший репортаж про Голодомор. Він розповів про те, що це штучний голод, організований за наказом Сталіна, і свідчив про загибель мільйонів українців. Однак заява Джонса була сприйнята зі скепсисом. Одні не могли повірити, що в СРСР відбувається катастрофа таких масштабів, інші знали, але свідомо приховували інформацію. Волтер Дюранті, кореспондент «Нью-Йорк Таймс» у Москві, лауреат Пулітцерівської премії, таємно працював на Сталіна і використовував свій вплив, щоб виставити Джонса брехуном.

У фільмі «Містер Джонс» показана розкішне, декадентське життя, яке під наглядом радянських спецслужб ведуть у Москві Дюранті та інші лояльні Сталіну іноземці, і страшна вбогість і розпач охопленої голодом України. Свідчення Джонса надихнули Джорджа Орвелла написати повість «Колгосп тварин», уривки з якої звучать у фільмі. У 1935 році Ґарет Джонс загинув за нез'ясованих обставин. За однією з версій, він був убитий агентами Сталіна.

У фільмі реальні події поєднуються з вигадкою: так, наприклад, у Москві вбивають іншого американського журналіста, Пола Клеба, що збирає відомості про Голодомор, – прозорий натяк на вбивство Пола Хлєбнікова в 2004 році.

Роль Ґарета Джонса зіграв Джеймс Нортон. Польському режисеру Агнешці Холланд (народилася 1948 року) принесли популярність картини «Європа, Європа» (1991), «Повне затемнення» (1995), «У темряві» (2011), «Слід звіра» (2017). В інтерв'ю Радіо Свобода вона розповіла про свій задум.

«Це історія про молодого британського журналіста, який вирушив туди і намагається розповісти світові, що відбувається, про жахливу правду, яка йому відкрилася. І світ нічого не хоче чути про це, а деякі навіть брешуть, як, наприклад, кореспондент «Нью-Йорк Таймс» у Москві Волтер Дюранті, який заперечував цю реальність, прекрасно знаючи, що це правда. Це історія про фейкові новини, альтернативну реальність, кризу медіа і боягузтво урядів. На жаль, це релевантно і сьогодні», – вказала режисерка.

У виробництві фільму «Містер Джонс» брали участь Польща, Україна та інші країни. Він присвячений пам’яті мільйонів жертв Голодомору.