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19 Лютий 2019, Київ 12:03
Новини | Міжнародні

Гурт Queen виступить на церемонії «Оскар»

Цьогоріч фільм «Богемна рапсодія» про покійного вокаліста Queen Фредді Мерк’юрі претендує на п’ять оскарів

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Британський гурт Queen з американським співаком Адамом Ламбертом виступлять на 91-й церемонії вручення нагород премії «Оскар».

Відповідну інформацію на своїй сторінці у Twitter розмістила Американська академія кіномистецтва. Захід відбудеться 24 лютого в Лос-Анджелесі.

Гурт Queen був створений у Лондоні у 1970 році. Музиканти відомі піснями «We Will Rock You», «We Are the Champions», «The Show Must Go On», «Radio Ga Ga», «I Want to Break Free» та «Bohemian Rhapsody».

Цьогоріч фільм «Богемна рапсодія» про покійного вокаліста Queen Фредді Мерк’юрі претендує на п’ять оскарів, зокрема в категорії «Найкращий фільм».

Останніми роками з Queen виступає співак Адам Ламберт.

Пісня Bohemian Rhapsody вийшла в якості синглу 31 жовтня 1975 року
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