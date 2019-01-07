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07 Січень 2019, Київ 11:28
Новини | Міжнародні

Фільм «Богемна рапсодія» про Фредді Мерк’юрі отримав «Золотий глобус»

Актор Рамі Малек здобув «Золотий глобус» за роль Фредді Мерк’юрі

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Стрічка «Богемна рапсодія» про співака, лідера гурту Queen Фредді Мерк’юрі отримала «Золотий глобус» у категорії найкращий драматичний фільм.

Найкращою комедією журі назвали «Зелену книгу», прем’єра якої в Україні відбудеться 24 січня.

«Золотий глобус» за кращу чоловічу роль першого плану у драматичному фільмі отримав Рамі Малек («Богемна рапсодія»), у комедійній категорії переміг Крістіан Бейл («Порок»). Серед жінок відповідні нагороди здобули Ґленн Клоуз («Дружина») та Олівія Колман («Фаворитка»).

Найкращим комедійним серіалом став «Метод Комінскі», а драматичним – «Американці».

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