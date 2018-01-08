Фільм «Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі» отримав чотири «Золоті глобуси»

Фільм «Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі» Мартіна Макдонаха переміг у чотирьох номінаціях премії «Золотий глобус». Церемонія вручення нагороди відбулася в Лос-Анджелесі, США.
«Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі» – це кримінальна драма про жінку, що вимагає помсти за вбиту дочку. Фільм отримав нагороди в номінаціях «Найкращий драматичний фільм», «Найкращий сценарій», «Краща актриса в драматичному фільмі» (Френсіс Макдорманд) та «Кращий актор другого плану» (Сем Роквелл).
Майже всі учасники церемонії були одягнуті в чорне. Таким чином вони висловили підтримку жертвам сексуального насилля.
Цю тему у своїй промові згадала 63-річна телеведуча та актриса Опра Вінфрі, яка отримала нагороду за життєві досягнення. Вона стала першою темношкірою жінкою, відзначеною такою премією.
Церемонія вручення «Золотого глобусу», яка щороку відбувається в Лос-Анджелесі, є другою за значенням після церемонії «Оскар».
FACEBOOK КОМЕНТАРІ