Фільм «Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі» отримав чотири «Золоті глобуси»

Фільм «Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі» Мартіна Макдонаха переміг у чотирьох номінаціях премії «Золотий глобус». Церемонія вручення нагороди відбулася в Лос-Анджелесі, США.

«Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі» – це кримінальна драма про жінку, що вимагає помсти за вбиту дочку. Фільм отримав нагороди в номінаціях «Найкращий драматичний фільм», «Найкращий сценарій», «Краща актриса в драматичному фільмі» (Френсіс Макдорманд) та «Кращий актор другого плану» (Сем Роквелл).

Майже всі учасники церемонії були одягнуті в чорне. Таким чином вони висловили підтримку жертвам сексуального насилля.

Цю тему у своїй промові згадала 63-річна телеведуча та актриса Опра Вінфрі, яка отримала нагороду за життєві досягнення. Вона стала першою темношкірою жінкою, відзначеною такою премією.

Церемонія вручення «Золотого глобусу», яка щороку відбувається в Лос-Анджелесі, є другою за значенням після церемонії «Оскар».