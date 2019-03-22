Активісти вивісили банер на підтримку Сенцова в Москві

Активісти вивісили триметровий банер із портретом засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова поблизу будівлі Казанського вокзалу в Москві, повідомляє російська «Новая газета».

Як сказав один із учасників акції, таким чином, вони хотіли нагадати про Олега Сенцова і про існування політичних в’язнів у Росії.

Олег Сенцов засуджений в Росії на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. Свою провину він не визнає. Сенцов відбуває покарання в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу. Минулого року режисер 145 днів тримав голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів.

Від вересня минулого року триває серія одиничних пікетів на підтримку Сенцова біля приймальні Адміністрації президента Росії в Москві. Активісти вимагають звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях, а також провести обмін утримуваними Росією й Україною особами за принципом «всіх на всіх».

Звільнити Сенцова й інших українців, яких російська влада переслідує після анексії Криму, вимагає Київ, країни Заходу, діячі культури і міжнародні правозахисні організації.