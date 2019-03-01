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01 Березень 2019, Київ 18:15
Новини | Політика

Українського консула не допустили в російську колонію до Кольченка

Олександр Кольченко

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Українського консула знову не пустили у російську колонію до засудженого кримського активіста Олександра Кольченка. Про це речниця МЗС України Катерина Зеленко повідомила на брифінгу.

«Керівництво виправної колонії № 6 у Челябінській області 25 лютого відмовило українським консулам у відвідинах Олександра Кольченка», – повідомила Зеленко.

За її словами, у колонії вказали як аргумент у відмові те, що Кольченко буцімто є громадянином Росії.

Акція з вимогою звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших українських політв'язнів із російських тюрем. Київ, 2 червня 2018 року
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Український режисер Олег Сенцов і кримський анархіст Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб у Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка до списку політв'язнів. Петицію на сайті Білого дому із закликом врятувати засудженого в Росії Олега Сенцова підписали понад 100 тисяч осіб.

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