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30 Квітень 2019, Київ 08:29
Новини | Міжнародні

Доповідь: кількість політв’язнів у Росії перевищила 230

Кількість політичних ув’язнених у Росії перевищила 230

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Кількість політичних ув’язнених у Росії перевищила 230. Про це мовиться в опублікованій у понеділок доповіді вашингтонської юридичної компанії Perseus Stategies, у створенні якої брали участь кілька правозахисних організацій, в тому числі російський правозахисний центр «Меморіал».

Зазначається, що жертвами переслідувань з боку російської влади стають опозиційні політики і громадські активісти, представники релігійних та національних меншин, ЛГБТ-активісти, а також громадяни України та проукраїнські активісти.

У документі міститься заклик ввести всеосяжні санкції проти відповідальних за політичні переслідування в Росії, щоб «Кремль не відчував безкарності» за свої дії.

Фільм розповідає про «феномен заручників Кремля на прикладі історій трьох політв’язнів – Бекіра Дегерменджі, Павла Гриба (на фото), Євгена Панова»
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Особливу увагу у доповіді приділено прийнятим з 2012 року репресивним законам, що вводять або посилюють кримінальну або адміністративне переслідування за порушення правил проведення масових акцій, «образу почуттів» віруючих, «пропаганду гомосексуалізму» неповнолітнім, публічні заклики до сепаратизму, заперечення ролі СРСР у Другій світовій війні. Згадуються і закони про «іноземних агентів» і «небажані організації».

Окремо у доповіді згадується український режисер Олег Сенцов.

У списку людей, переслідуваних у Росії з політичних мотивів – 54 людини. Ще 182 людини – в списку переслідуваних за релігійними мотивами, мова йде, зокрема, про членів заборонених в Росії організацій «Хізб-ут-Тахрір» і «Свідки Єгови».

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