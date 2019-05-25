Російське МЗС відреагувало на рішення Трибуналу ООН щодо українських моряків

Російське Міністерство закордонних справ відреагувало на рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, який раніше присудив Росії відпустити з-під варти 24 українських моряків.

Воно знову заявило, що під час ухвалення Конвенції ООН з морського права і Росія, і Україна прописали винятки, що унеможливлюють застосування передбачених нею процедур для вирішення спорів на зразок сутички у Керченській протоці.

«На даному етапі мова не йде власне про розгляд претензій України. У ході подальшого арбітражного розгляду маємо намір послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі, щодо відсутності у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію у світлі згаданих вище обставин. Уникнути її виникнення можна було за умови дотримання вимог російського законодавства, що стосуються судноплавства у цьому районі. Закликаємо українську сторону діяти саме так надалі», – йдеться у заяві на сайті міністерства.

Раніше сьогодні Міжнародний трибунал ООН з морського права оприлюднив рішення щодо позову України про захоплення українських кораблів із моряками в Керченській протоці, зобов'язавши Росію звільнити три українських судна «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» та 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.​

25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.