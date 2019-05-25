Кораблики у фонтанах: у Запоріжжі провели акцію на підтримку полонених моряків

У центрі Запоріжжя на бульварі Шевченка 25 травня відбулася акція на підтримку захоплених Росією українських моряків. Учасники заходу принесли з собою національні прапори, прапор ВМС та паперові кораблики, якими символічно прикрасили інформаційний стенд з портретами полонених військовослужбовців. Усі охочі могли написати листа захопленим Росією морякам.

«Ми не просто хочемо нагадати про їх долю, а й підтримати. Вони півроку в полоні, і ми не хочемо, щоб про них забули, щоб вони думали, що про них забули. Хочемо, щоб вони знали, що Україна про них пам’ятає і чекає додому», – розповів організатор акції у Запоріжжі Олександр Лебідь.

Учасники акції також на знак підтримки полонених моряків запустили у фонтан, розташований на бульварі Шевченка, паперові кораблики.

Акції на підтримку захоплених Росією українських моряків 25 травня також відбуваються у Києві, Дніпрі, Харкові, Львові, Черкасах, Чернігові та Миколаєві.

25 травня у Гамбургу оголошено рішення Міжнародного трибуналу із морського права у справі захоплених Росією українських моряків.

Відповідно до нього, Росію звільнити три українських судна «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» та 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.​

25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.

Київ вважає те, що сталося, актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз.