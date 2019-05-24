Будь-які визначені Трибуналом заходи допоможуть звільнити українських моряків – Зеркаль напередодні рішення

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що будь-які заходи, визначені Трибуналом на засіданні у Гамбурзі 25 травня, допоможуть звільнити захоплених Росією українських моряків.

«Звісно, чим чіткіше вони будуть сформульовані заходи, тим простіше буде вимагати від Росії виконання наказу Трибуналу. Навіть, якщо Трибунал вирішить, що не має підстав для ухвалення наказу про тимчасові заходи, це також буде кроком вперед у нашій стратегії по звільненню українських військових кораблів і моряків», – написала Зеркаль у Facebook.

Вона закликала не панікувати, якщо рішення Трибуналу буде сформульоване не так, як очікувала Україна.

«Україна звернулася до Трибуналу із запитом щодо зобов’язання Росії звільнити наші військові кораблі та повернути їх під наш контроль, припинити кримінальне переслідування проти наших 24 моряків, а також звільнити їх і повернути в Україну. Треба усвідомлювати, формулювання Трибуналу завжди інакші, ніж пропонує заявник. Тому не варто панікувати з цього приводу та відразу шукати «зраду», – додала Зеркаль.

Зеркаль нагадала, що у справі Arctic Sunrise 2013 року Росія звільнила людей впродовж місяця з часу ухвалення Трибуналом наказу. В іншій подібній справі – Enrica Lexie – ситуація була складнішою, але і в ній людей повернули на батьківщину.

«Переконана, що ми доб’ємося звільнення наших моряків та їх повернення в Україну», – додала Зеркаль.

Рішення міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків очікується завтра у Гамбурзі о 12:00 за місцевим часом. Це відбудеться через шість місяців від захоплення українських військових.

Міжнародний трибунал із морського права – це незалежний судовий орган, який розглядає правові суперечки на основі положень Конвенції ООН з морського права.

25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.

Київ вважає те, що сталося, актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.