Україна проти Росії: у Міжнародному трибуналі з морського права розглядають справу захоплення українських моряків

10 травня 2019 року розпочинаються слухання у Міжнародному трибуналі з морського права. Україна залучила до захисту своїх позицій у «морському конфлікті» з Росією кращих іноземних фахівців із морського права. Разом із ними працюють і призначені Указом президента українські фахівці. Хто ж представляє інтереси України?

Кейс 26 – під таким номером на сайті Міжнародного трибуналу ООН з морського права (International tribunal for the law of the sea, ITLOS) позначена справа про захоплення Росією українських моряків у Азовському морі.

Міжнародний трибунал із морського права – це незалежний судовий орган, який розглядає правові суперечки на основі положень Конвенції з морського права.

У трибуналі працює 21 суддя, яких таємним голосуванням обирають на 9 років країни-підписанти Конвенції серед авторитетних фахівців із морського права.

Сайт Трибуналу повідомляє, що слухання «української справи» заплановані на 10 і 11 травня.

До цих слухань українська сторона готувалася дуже ретельного, запевнила голова делегації України в Міжнародному трибуналі, заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

«У міжнародному публічному праві, можливо, як ніде інде, важливою є майстерність аргументів, виваженість і логічність позицій. Кожен документ, кожен виступ і кожне слово, артикль, кома, виноска – буквально все важить і може стати вирішальним. І не має значення, чи мова йде про виступ, письмовий документ, чи про один із сотень додатків до документів», – написала Зеркаль на своїй сторінці Facebook.

Тим більше, що Росія використовує усі можливості, щоб протидіяти намаганням України довести протиправність захоплення і утримування українських моряків.

«Росія чіпляється буквально до кожного слова і до кожної зробленої заяви, перекручуючи їх зміст. У процесуальних документах ви можете побачити, як Росія вправляється у майстерності назвати біле чорним, потім знову білим, заперечуючи свою згоду з тим, що біле є білим», – розповідає Олена Зеркаль.

​Кращі знавці Міжнародного морського права

Україні вдалося залучити до захисту своїх позицій у Міжнародному трибуналі з морського права фахівців, чий авторитет визнано у світі.

Це професор Жан-Марк Тювенін – генеральний секретар Гаазької Академії міжнародного права. Тювенін має великий досвід у представництві інтересів держав у Міжнародному суді ООН, Постійній палаті третейського суду та в Європейському суді справедливості. Він відомий, наприклад, своєю роботою у таких справах як «Болівія проти Чилі щодо обов’язку вести переговори про доступ до Тихого Океану» та «Іран проти США щодо порушення положень двосторонньої Угоди про дружбу 1955 року».

Також позицію України у Міжнародному трибуналі з морського права представлятиме професор Альфред Соонс, який відомий, зокрема, за участю у справах «Філіппіни проти Китаю щодо Південно-Китайського моря», «Нідерланди проти Росії щодо голландського судна «Arctic Sunrise» та інших резонансних розглядах.

Важливим моментом, за словами Зеркаль, є те, що «рішення у цих справах найчастіше згадуються в контексті наших справ проти Російської Федерації».

На засіданні 10 травня на підтримку України виступатимуть представники юридичної компанії Covington & Burling –​ Марні Чік і Джонатан Гімблет.

Під час червневих слухань до команди долучиться ще Стерлінгський професор міжнародного права Єльського університету Гарольд Коу.

Хто працює із українських фахівців?

Склад української делегації, яка представляє Україну у Міжнародному трибуналі з морського права, затвердив президент України Петро Порошенко 3 травня 2019 року відповідним указом «Про делегацію України для участі у слуханнях у справах України проти Російської Федерації щодо імунітету трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів».

Окрім голови делегації Олени Зеркаль, до неї увійшли Леонід Залюбовський – помічник командувача Військово-морських сил Збройних сил України з правової роботи, начальник юридичної служби, Оксана Золотарьова – заступниця директора Департаменту, начальниця відділу тимчасово окупованих територій Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України та Андрій Тарасов – начальник штабу, перший заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України.

Указом передбачене також залучення чиновників, адвокатів, радників, експертів і технічних працівників.

25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Українські моряки отримали поранення. Із порушенням усіх норм міжнародного права

Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії. Моряків помістили у СІЗО в Москві.

Захоплені катери Росія доправила в Керч, що в анексованому Криму.

Росія довго не надавала українським морякам належної медичної допомоги і намагалася представити їх кримінальними злочинцями.

Україна називає цей інцидент біля берегів окупованого Росією Криму –актом воєнної агресії і наполягає, що українські моряки є військовополоненими.

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Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз.

ООН визнала, що українські моряки підпадають під захист Женевської конвенції.

17 квітня 2019 року Лефортовський районний суд у Москві вчергове задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки Росії щодо подовження терміну арешту українським морякам.

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