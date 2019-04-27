Українці Москви привітали військовополонених моряків із Великоднем

У суботу 27 квітня, у переддень Великодня, Спілка українських жінок Москви за підтримки українців Росії передала 24 українським військовополоненим морякам святкові пакунки-кошики із привітальними листівками.

Святкові передачі запропонував Український центр Ненасильницького спілкування і Примирення «Простір Гідності» разом із родинами військовополонених моряків. Українці Москви відгукнулися на ініціативу і перебрали на себе організацію.

Організаторка і керівниця Української недільної школи в Москві з 2005 року, кандидат історичних наук Людмила Мельник нагадує, що моряки перебувають у полоні вже півроку.

«Українська спільнота світу відзначає це свято і ми, українці Росії, тут не виняток! Та нам прикро й боляче усвідомлювати, що не всі зможуть обійняти своїх рідних та близьких у цей день. Наші моряки вже шостий місяць перебувають у російському полоні. І, щоб хоч трішечки підбадьорити їх та поділитися з ними цим світлим празником життя, ми – Спілка українських жінок Москви – за фінансової підтримки українців Росії передали їм невеличкі подаруночки: шоколадки та привітальні листівки. Хай вони знають, що про них пам’ятають!» – сказала Мельник.

Читайте також: Морський трибунал призначив дату слухань щодо звільнення українських моряків

За словами голови центру «Простір гідності» Олени Ганцяк-Каськів, листівки довелося підписати російською мовою, щоб їх передали ув’язненим у Лефортівському слідчому ізоляторі.

«Адміністрація Лефортово не вітає передачу текстів іншими мовами, ніж російська, тому хлопців не вийшло привітати рідною мовою. Та ми все ж радіємо, що за ґрати вдалося передати великодні пакунки і поділитися з нашими військовими святом Пасхи Христової», – каже громадська діячка.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

17 квітня Лефортівський районний суд вчергове задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки Росії щодо подовження терміну арештуукраїнським військовополоненим морякам. Вони залишаться під арештом щонайменше до кінця липня.