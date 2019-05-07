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07 Травень 2019, Київ 15:49
Новини | Політика

У справі захоплених українських моряків у Росії призначили нову експертизу – Полозов

За словами адвоката, у справі захоплених моряків слідчі дії тривають практично щодня

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У справі захоплених російськими прикордонниками у Чорному морі наприкінці листопада 2018 року українських моряків призначено нову експертизу, повідомив на сторінці у Facebook російський адвокат Микола Полозов.

«Всіх військовополонених та їхніх адвокатів слідство вже ознайомило з постановами про призначення технічної експертизи бойових модулів МБАК «Бердянськ» і «Нікополь». З кінця квітня і до досі проводиться ознайомлення військовополонених і їх захисників з постановою про призначення комісійної ситуаційної експертизи», – повідомив Полозов.

Він зазначив, що у справі захоплених моряків слідчі дії тривають практично щодня.

Нинішню експертизу Полозов назвав «ноу-хау» російського слідства».

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«Фактично, від експертів вимагають давати юридичну оцінку наданим слідством доказам, хоча це є прерогативою суду. Всі адвокати нашої команди заявляють заперечення на проведення даної експертизи», – додав Полозов.

25 листопада 2018 року біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

17 квітня Лефортівський районний суд вчергове задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки Росії щодо подовження терміну арешту українським військовополоненим морякам. Вони залишаться під арештом щонайменше до кінця липня.

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