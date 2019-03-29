Справа моряків: ФСБ Росії перевірить придатність до роботи артилерії на катерах «Нікополь» і «Бердянськ»

Слідчі Федеральної служби безпеки Росії, які ведуть справи проти захоплених неподалік Керченської протоки українських військових моряків, оголосили полоненим та їхнім адвокатам про призначення нової технічної експертизи.

«Цього разу Слідче управління ФСБ вирішило перевірити придатність до роботи артилерійських установок МБАК «Нікополь» і МБАК «Бердянськ». У найближчі два тижні з постановою про призначення технічної експертизи будуть ознайомлені всі 24 військовополонені українські моряки і їхні адвокати», – повідомив адвокат Микола Полозов.

Він також вказав, що «адвокати заявили клопотання про долучення доповіді Управління верховного комісара з прав людини ООН, в якій захоплені моряки визнаються наділеними статусом військовополонених».

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.