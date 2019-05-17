Росія і Нідерланди врегулювали багаторічну суперечку щодо судна Greenpeace

Росія і Нідерланди врегулювали багаторічну суперечку щодо захоплення судна екологічної організації Greenpeace в 2013 році під час протесту російської нафтової бурової платформи в Арктиці.

За озвученою 17 травня домовленістю, Москва виплатить близько 2,7 мільйона євро (3 мільйони доларів) як компенсацію за шкоду, завдану кораблю під прапором Нідерландів Arctic Sunrise.

«Російська Федерація і Королівство Нідерландів дійшли до повного й остаточного врегулювання будь-яких взаємних претензій», – йдеться в спільній заяві МЗС Нідерландів і Росії.

Судно Arctic Sunrise, що належить організації Greenpeace і ходить під прапором Нідерландів, стало широко відоме 2013 року після протесту активістів проти видобування нафти в Арктиці біля однієї з російських нафтовидобувних платформ у Баренцевому морі. Тоді судно, членів екіпажу, активістів і журналістів арештувала Росія; людей тримали під арештом кілька місяців, судно близько року. Людей із судна спершу звинувачували в «піратстві», потім перекваліфікували звинувачення на «хуліганство» і врешті відпустили за амністією після того, як Міжнародний трибунал із морського права ухвалив, що Росія повинна звільнити людей і судно.

Міжнародний арбітраж із морського права в нідерландській Гаазі 2015 року визнав Росію винною в порушенні Конвенції ООН про морське право у зв’язку з тими подіями. Пізніше арбітраж ухвалив, що Росія має сплатити 5 мільйонів 400 тисяч євро відшкодування за захоплення 2013 року 30 учасників акції протесту екологічної організації Greenpeace проти видобування нафти в Арктиці і їхнього судна. Москва відмовлялася визнавати призначену цим судом компетенцію для виплати.