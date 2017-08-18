«Ґрінпіс»: судно Arctic Sunrise і активістів знову затримали – за зрив роботи нафтової платформи в Норвегії

Екологічна організація Greenpeace повідомила про нове затримання її судна «Арктик Санрайз» і активістів – цього разу внаслідок того, що вони перешкоджали роботі норвезької нафтовидобувної платформи в Арктиці.

За повідомленням, інцидент стався в четвер: Берегова охорона Норвегії арештувала судно, його екіпаж і активістів після того, як члени «Ґрінпісу» протягом кількох годин не давали працювати найпівнічнішій наразі норвезькій нафтовидобувній платформі, запливши до її охоронної зони на надувних човнах і байдарках.

Активісти вимагали від уряду Норвегії припинити буріння свердловин і видобування нафти в Арктиці.

За їхніми словами, восени вони продовжать боротьбу проти буріння свердловин і видобування нафти в Арктиці вже в суді.

Судно Arctic Sunrise, що належить організації Greenpeace і ходить під прапором Нідерландів, стало широко відоме 2013 року після схожого протесту проти видобування нафти в Арктиці біля однієї з російських нафтовидобувних платформ у Баренцевому морі. Тоді судно, членів екіпажу, активістів і журналістів арештувала Росія; людей тримали під арештом кілька місяців, судно близько року. Людей із судна спершу звинувачували в «піратстві», потім перекваліфікували звинувачення на «хуліганство» і врешті відпустили за амністією після того, як Міжнародний трибунал із морського права ухвалив, що Росія повинна звільнити людей і судно. Міжнародний арбітраж із морського права в нідерландській Гаазі 2015 року визнав Росію винною в порушенні Конвенції ООН про морське право у зв’язку з тими подіями. Місяць тому цей арбітраж ухвалив, що Росія має сплатити 5 мільйонів 400 тисяч євро відшкодування за захоплення 2013 року 30 учасників акції протесту екологічної організації Greenpeace проти видобування нафти в Арктиці і їхнього судна.