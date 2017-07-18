Арбітраж присудив Росії сплатити відшкодування в 5400000 євро за захоплених 2013 року членів «Ґрінпісу» і судно

Міжнародний арбітраж у нідерландській Гаазі ухвалив, що Росія має сплатити 5 мільйонів 400 тисяч євро відшкодування за захоплення 2013 року 30 учасників акції протесту екологічної організації Greenpeace проти видобування нафти в Арктиці і їхнього судна.

Цей арбітраж іще 2015 року визнав Росію винною в порушенні Конвенції ООН про морське право, але лише зараз визначив суму відшкодування.

Як прокоментував нинішню ухвалу прем’єр-міністр Нідерландів Берт Кундерс, вона чітко визначає, що «судна в міжнародних водах не можна захоплювати силою і арештовувати присутніх на борту на власний розсуд».

Росія відмовилася брати участь в арбітражі, заявляючи, що вона здійснювала своє суверенне право, коли захоплювала судно Arctic Sunrise під прапором Нідерландів у міжнародних водах, але в межах своєї виключної економічної зони. Але арбітраж заявив, що все одно має юрисдикцію в цій справі саме за Конвенцією ООН про морське право, яку Росія підписала і тим самим погодилася на таке вирішення суперечок щодо застосування конвенції.

У Росії ще офіційно не коментували цього рішення. Російські державні засоби інформації цитують «джерела», які заявляють, що Москва вивчить це рішення і що в Міністерстві закордонних справ Росії продовжують заперечувати юрисдикцію арбітражу.

2013 року прикордонники Федеральної служби безпеки Росії захопили судно «Арктик Санрайз», на якому активісти «Ґрінпісу» вирушили протестувати проти видобування нафти в Арктиці і спробували влаштували такий протест і на одній із російських нафтовидобувних платформ у Баренцевому морі. Судно і 30 людей, що були на ньому, – активістів «Ґрінпісу», членів екіпажу і журналістів, – Росія утримувала тривалий час: людей кілька місяців, судно близько року. Людей із судна спершу звинувачували в «піратстві», потім перекваліфікували звинувачення на «хуліганство» і врешті відпустили за амністією після того, як Міжнародний трибунал із морського права ухвалив, що Росія повинна звільнити людей і судно. Росія тоді теж заявила, що не визнає юрисдикцію трибуналу, що працює під егідою ООН.