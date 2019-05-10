Полозов: стан трьох поранених моряків досі викликає занепокоєння

Стан трьох поранених українських військовополонених моряків досі виликає занепокоєння – про це повідомив російський адвокат Микола Полозов на брифінгу в Гамбурзі.

Полозов сказав, що стан більшості моряків задовільний, у період між святами їх відвідали українські консули та адвокати.

«У нас досі викликає занепокоєння стан здоров’я поранених військовополонених: Андрія Ейдера, Андрія Артеменка і Василя Сороки. У Василя Сороки зняли гіпс з руки, але функція руки так і не відновилася. В умовах слідчого ізолятора йому не дають належної реабілітації. Крім того, ми наполягаємо, щоб у відношенні двох інших поранених військовополонених було проведено додаткове незалежне медичне обстеження, оскільки у них залишаються не витягнуті осколки в тілах», – розповів Полозов.

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Він додав, що до моряків не допускають українських медиків.

У Гамбурзі 10 травня відбулися слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків.

25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Кілька моряків при цьому отримали поранення. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.

Київ вважає те, що сталося, актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.