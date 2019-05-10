Слухання трибуналу у справі українських моряків у Гамбурзі завершилися

Слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків у Гамбурзі завершилися і перейшли у закритий режим.

Рішення, за підсумками слухань, що тривали з 11-ї до 14-ї години за Києвом з однією перервою, мають оприлюднити 25 травня.

Голова трибуналу ООН Пак Чжин Хьон заявив, що, якщо відбудуться зміни у даті, сторони будуть повідомлені про це заздалегідь.

На засіданні виступили заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, юристи Джонатан Гімблет, Марні Чік, професори Фред Соунс і Жан-Марк Тювінен.

Під час свого виступу Олена Зеркаль звернулася до міжнародного трибуналу з проханням застосувати тимчасові заходи із вимогою до Росії негайно звільнити українських моряків і кораблі, захоплені російськими силовиками наприкінці минулого року в Азовському морі. Крім того, Україна також попросила трибунал зобов’язати Росію припинити кримінальне переслідування екіпажів і в майбутньому утриматися від відновлення переслідування.

10 травня у Міжнародному трибуналі з морського права відбулися слухання щодо захоплення Росією українських моряків у Азовському морі. Росія вирішила не брати участі у слуханнях.

Міжнародний трибунал із морського права – це незалежний судовий орган, який розглядає правові суперечки на основі положень Конвенції ООН з морського права.

25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.

Київ вважає те, що сталося, актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.