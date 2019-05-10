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10 Травень 2019, Київ 17:16
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Справа українських моряків. Зеркаль прокоментувала слухання трибуналу в Гамбурзі – відео

Справа українських моряків. Зеркаль прокоментувала слухання трибуналу в Гамбурзі – відео
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Слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків у Гамбурзі завершилися і перейшли у закритий режим. На засіданні виступили заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, юристи Джонатан Гімблет, Марні Чік, професори Фред Соунс і Жан-Марк Тювінен. Рішення, за підсумками слухань, що тривали з 11-ї до 14-ї години за Києвом з однією перервою, мають оприлюднити 25 травня. Голова трибуналу ООН Пак Чжин Хьон заявив, що, якщо відбудуться зміни у даті, сторони будуть повідомлені про це заздалегідь.

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