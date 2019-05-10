Слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків у Гамбурзі завершилися і перейшли у закритий режим. На засіданні виступили заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, юристи Джонатан Гімблет, Марні Чік, професори Фред Соунс і Жан-Марк Тювінен. Рішення, за підсумками слухань, що тривали з 11-ї до 14-ї години за Києвом з однією перервою, мають оприлюднити 25 травня. Голова трибуналу ООН Пак Чжин Хьон заявив, що, якщо відбудуться зміни у даті, сторони будуть повідомлені про це заздалегідь.