Київ попросив трибунал застосувати до Росії заходи зі звільнення українських моряків і кораблів

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у Міжнародному трибуналі з морського права закликала негайно звільнити українських військових моряків і кораблі, захоплені в листопаді 2018 року біля Керченської протоки.

«Шкода, завдана Україні, її військово-морським суднам та членам їх екіпажів, є серйозною та зростає з кожним днем. Тому, відповідно, ситуація є надзвичайно невідкладною. Тому сьогодні Україна просить Трибунал застосувати тимчасові заходи, які вимагають, щоб Росія негайно звільнила військово-морські кораблі України та членів їхніх екіпажів та повернула їх до України», – звернулася Зеркаль.

Вона заявила, що поведінка Росії щодо утримуваних нею українських моряків є «грубим порушенням Конвенції (ООН з міжнародного права – ред.) та міжнародного звичаєвого права».

«Кожен додатковий день утримання, кожна нова слідча дія чи допит, будь-яке судове засідання лише загострюють спір між сторонами», – вказала вона.

10 травня у Міжнародному трибуналі з морського права почалися слухання щодо захоплення Росією українських моряків у Азовському морі. Росія вирішила не брати участі у слуханнях.

Міжнародний трибунал із морського права – це незалежний судовий орган, який розглядає правові суперечки на основі положень Конвенції ООН з морського права.

25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.

Київ вважає те, що сталося, актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.