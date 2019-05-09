Зеркаль розповіла подробиці щодо першого засідання Міжнародного трибуналу у справі військовополонених

Слухання Міжнародного трибуналу з морського права 10 травня, де слухатимуть справу про захоплення Росією українських моряків, триватимуть три години. Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ, голова делегації України в Міжнародному трибуналі Олена Зеркаль.

Вона додає, що підготовка до слухань займає набагато більше часу, ніж власне судове засідання.

«У міжнародному публічному праві, можливо, як ніде інде, важливою є майстерність аргументів, виваженість і логічність позицій. Кожен документ, кожен виступ і кожне слово, артикль, кома, зноска – буквально все важить і може стати вирішальним. І не важливо, чи мова йде про виступ, письмовий документ, чи один з сотень додатків до документів», – стверджує Зеркаль.

Водночас дипломатка зазначає: Росія протидіє спробам Києва довести, що моряків захопили та утримують незаконно.

«Росія чіпляється буквально до кожного слова і до кожної зробленої заяви, перекручуючи їх зміст. У процесуальних документах ви можете побачити як Росія вправляється у майстерності назвати біле чорним, потім знову білим, заперечуючи свою згоду з тим, що біле є білим», – каже вона.

За словами Зеркаль, на засіданні 10 травня на підтримку України виступатимуть представники юридичної компанії Covington & Burling Марні Чік і Джонатан Гімблет, генеральний секретар Гаазької академії міжнародного права професор Жан-Мюрік Тювенін, арбітр у трибуналах з морського права професор Альфред Соонс, а в червні до слухань приєднається Стерлінгський професор з міжнародного права Єльського університету Гарольд Коу.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

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Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

17 квітня Лефортівський районний суд вчергове задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки Росії щодо подовження терміну арештуукраїнським військовополоненим морякам. Вони залишаться під арештом щонайменше до кінця липня.