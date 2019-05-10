Порошенко поговорив з Меркель про моряків і санкції проти Росії через паспорти Путіна

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомляє прес-служба глави української держави.

«У контексті розгляду в Гамбурзі Міжнародним морським трибуналом питання звільнення 24 українських моряків окрема увага була приділена подальшому посиленню тиску на Москву для прискорення звільнення всіх українських заручників, які незаконно утримуються Росією», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба Порошенка, він закликав Берлін підтримати посилення санкцій проти Москви за так звані паспортні укази.

Ангела Меркель, як повідомляє прес-служба АП, запевнила, що Україна залишатиметься в центрі уваги політики ЄС та Німеччини. Водночас прес-служба Меркель поки не повідомляє про цю телефонну розмову.

24 квітня президент Росії Володимир Путін видав указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України, а також жителі анексованого Криму, зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Це рішення різко розкритикувала Україну і її західні союзники.

27 квітня Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям. 1 травня він підписав указ, який, зокрема, дозволяє видавати в спрощеному порядку і впродовж трьох місяців російські паспорти українцям, які народилися і жили в Криму.

Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій, до ЄС і США, а також диппредставництв іноземних держав в Україні із закликом посилити санкції проти Росії через рішення Москви.