В уряді хочуть позбавити пенсій і соцвиплат українців ОРДЛО з російськими паспортами

У Кабінеті міністрів розглядають ініціативу зі внесення громадян України з окупованих територій Донбасу, які отримають паспорти Росії, до бази даних, щоб унеможливити для них отримання соціальних виплат чи пенсій з боку України. Про це у Facebook 8 травня написала міністр України у справах ветеранів Ірина Фріз.

За її словами, 8 травня уряд України ухвалив рішення про визнання недійсними паспортів, виданих уповноваженими органами Росії після 28 квітня 2019 року.

«Також ініційовано опрацювання пропозиції щодо внесення громадян, які отримали паспорти РФ у спосіб, що порушує міжнародне право та загрожує суверенітету нашої держави, до бази даних із подальшим позбавленням їх статусу бенефіціара щодо отримання соціальних виплат чи пенсій з боку України», – заявляє міністр.

За її словами, дії Росії щодо видачі паспортів громадянам України з окупованих територій порушують принципи й норми міжнародного права і несуть «пряму загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності» України.

«Документи центрів видачі російських паспортів у м. Новошахтинську та с. Покровське не будуть визнаватись», – написала Фріз у Facebook 8 травня.

Напередодні про те, що Україна не визнаватиме російських паспортів, які видаватимуть жителям непідконтрольних українській владі територій, заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

24 квітня президент Росії Володимир Путін видав указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України, а також жителі анексованого Криму, зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Це рішення різко розкритикувала Україна та її західні союзники.