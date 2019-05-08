Гройсман: Київ не визнаватиме російських паспортів, що видаватимуть жителям окупованих територій

Україна не визнаватиме російських паспортів, що видаватимуть жителям непідконтрольних українській владі територій, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми ніколи не визнаємо і не будемо визнавати громадянства, яке видає і видаватиме країна-агресор. У нас є наш паспорт – український, яким ми пишаємося, який є символом свободи й демократії. Ми ухвалюємо рішення, аби визначити всі паспорти, які будуть видані громадянам України на нашій території – порушенням норм права. Ці паспорти будуть визнані незаконними – при перетині державного кордону і використанні на території держави», – сказав Гройсман.

24 квітня президент Росії Володимир Путін видав указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України, а також жителі анексованого Криму, зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Це рішення різко розкритикувала Україна та її західні союзники.

У Росії почали відкривати центри видачі російських паспортів громадянам України. Офіційний Київ назвав таке рішення «юридично нікчемним».