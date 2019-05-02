Українці, які жили в Криму до анексії, кримські татари і «афганські діти». Кому Путін дозволив видавати паспорти Росії

Президент Росії Володимир Путін 1 травня підписав указ, який дозволяє видавати в спрощеному порядку і впродовж трьох місяців російські паспорти українцям, які народилися і жили в Криму. Указ розміщений на сайті Кремля.

Указ стосується громадян України та осіб без громадянства, які не мають громадянства (підданства) іншої держави і при цьому народилися і постійно проживали в Криму і Севастополі до анексії півострова Росією в 2014 році. Право отримати паспорт Росії в спрощеному порядку також мають їхні діти, в тому числі ті, яких усиновили (удочерили), батьки, дружина (чоловік).

Указ також стосується:

громадян України та осіб без громадянства, які до початку конфлікту на Донбасі жили «на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України», а потім виїхали в Росію і живуть там за дозволом на тимчасове проживання, посвідченням біженця, посвідченням про надання тимчасового притулку на території Росії або за посвідченням учасника програми зі сприяння добровільному переселенню в Росію співвітчизників, які проживають за кордоном. Указ також стосується їхніх дітей, в тому числі тих, яких усиновили (удочерили), батьків, чоловіка (дружини);

іноземних громадян і осіб без громадянства, які самі або чиї родичі по прямій висхідній лінії, усиновителі або чоловік (дружина) були депортовані з Криму за часів СРСР. Російські паспорти також можуть отримати їхні родичі по прямій низхідній лінії, діти, яких усиновили (удочерили) і чоловік (дружина);

громадян Ісламської Республіки Афганістан, Республіки Ірак, Єменської Республіки і Сирійської Арабської Республіки, які народилися на території РРФСР і отримали в минулому громадянство СРСР. Паспорти Росії у спрощеному порядку також можуть отримати їхні діти, в тому числі усиновлені, дружини і батьки.

В останньому випадку мова йде про дітей афганських, єменських, іракських і сирійських чиновників, які були членами прорадянських урядів в своїх країнах. Пізніше, після зміни режиму, багато з цих чиновників були вбиті або втекли з країн, а їхні діти були вивезені в СРСР. Як правило, більшість цих людей погано знають рідну мову і не хочуть повертатися в рідну країну, побоюючись за своє життя.

Указ, як сказано на сайті Кремля, випущений «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина», а його автори керувалися «загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права».

Однак МЗС України вже висловив протест у зв'язку з роздачею Росією паспортів українцям і зажадав, щоб такі документи не визнавалися іноземними державами.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрій Гримчак, який займається питаннями Донбасу, заявив 1 травня, що «українець повинен володіти тільки одним громадянством – громадянством України», і запропонував позбавляти громадянства України тих, хто буде отримувати російське громадянство.

Громадяни України та інші категорії заявників, перераховані в указі, повинні надати в МВС Росії для отримання громадянства:

чинний паспорт,

один з документів, що підтверджує право на перебування (проживання) в Росії (візу, міграційну карту, дозвіл на тимчасове проживання, посвідку на проживання або інший документ),

один з документів, що підтверджує народження в Криму, Севастополі чи на території районів Донецької та Луганської областей, які сьогодні контролюють бойовики, яких підтримує Росія (свідоцтво про народження або виписку з книги державної реєстрації актів цивільного стану).

«Подання такого документа не потрібне, якщо ці відомості містяться в документі, що посвідчує особу (тобто в паспорті – ред.)», – сказано в указі.

При цьому громадянам України, які вже переїхали в Росію як біженці, не потрібно буде подавати довідку про відсутність захворювання на наркоманію та інфекційні захворювання, які становлять небезпеку для оточуючих, а також довідку про відсутність ВІЛ-інфекції, яку повинні надавати інші люди, які претендують на отримання російського громадянства.

Громадяни Ісламської Республіки Афганістан, Республіки Ірак, Єменської Республіки і Сирійської Арабської Республіки можуть також надати в МВС один з документів, який підтверджує, що вони народилися на території РРФСР і вони в минулому мали громадянство СРСР (свідоцтво про народження, а в разі його відсутності – паспорт громадянина СРСР зразка 1974 року), сказано в указі.

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Депортація кримських татар з території Криму почалася в 1944 році за указом Сталіна. Здебільшого представників цього народу висилали в Середню Азію, всього, за даними істориків, депортували понад 200 тисяч осіб.

У 1990-х роках кримські татари почали повертатися до Криму, але частина все ще продовжує жити в країнах Центральної Азії.

Велика частина кримських татар, які повернулися до Криму, не підтримала анексію півострова Росією в 2014 році. Частина кримських татар після цього поїхала з території півострова. Частина, що залишилася, зазнає переслідувань російської влади: в будинках кримськотатарських активістів в Криму регулярно проходять обшуки, а на багатьох активістів заведені кримінальні справи за звинуваченнями в «екстремізмі».

Росія анексувала український Крим після так званого «референдуму» про статус півострова, який відбувся 16 березня 2014 року, результати якого не визнають країни Заходу і міжнародні спостерігачі. Голосування пройшло в присутності озброєних військових у формі без розпізнавальних знаків («ввічливих людей»), перша група яких з’явилася на півострові в ніч на 27 лютого 2014 року, які блокували органи виконавчої влади Криму та українські військові частини, розташовані на півострові.

Пізніше російська влада, в тому числі президент Росії Володимир Путін, зізналася, що «ввічливими людьми» були представниками російської армії, а операція з анексії Криму була підготовлена в Москві.

Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Оригінал – на сайті спецпроекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время»