Інтернет-видання «Діалог» пропонує відео для жителів Луганська і Донецька, в якому розповідається про те, що чекає тих, хто мріє отримати російський паспорт і стати громадянином Росії. Від звинувачень і прокльонів на адресу України до звинувачень і прокльонів на адресу Путіна. Такий шлях пройшов пенсіонер-сепаратист з Красного Луча (нині окупована російськими гібридними силами частина Луганщини – ред.) Ігор Книшов. Його відеозвернення до Путіна оприлюднив журналіст Денис Казанський, в якому сепаратист, не соромлячись використовував образливі звороти і ненормативну лексику, обурювався тим, що, ставши громадянином Росії три роки тому, не може домогтися виплати йому російської пенсії. І сьогодні актуальність цих кадрів показова як ніколи, наголошує видання. Виявилося, що пенсію в Росії йому не можуть призначити через відсутність постійної реєстрації на території цієї країни. І Книшов – далеко не єдиний житель окупованої частини Донбасу, який отримав російський паспорт, що виявився пустушкою. На таких ось «щасливих володарів» цього документа не поширюються соціальні гарантії, які мають громадяни Росії. Адже ці гарантії «прив'язані» до реєстрації людини, а такої у більшості екс-донеччан і екс-луганчан, які стали росіянами, немає. А паспорти, які Росія зараз має намір роздати жителям окупованих територій – пустушка подвійно, тому що за ними отримати реєстрацію буде набагато складніше, ніж навіть за паспортами, які видавалися раніше. Тому ідея Путіна «паспортизувати» «братський народ» з ОРДЛО – не більше, ніж черговий піар-хід Кремля, за яким стоїть лише одна мета – якомога болючіше «вколоти» вчергове Україну.

Указ Володимира Путіна про спрощену роздачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу багато хто сприйняв як підготовку нового вторгнення або спробу легалізації старого. Але, як стверджує дописувач інтернет-видання «Новое время» Іван Яковина, Москва готує ґрунт для широкої угоди між Україною і Росією. І щодо Донбасу, і щодо Криму, і з усього комплексу відносин. Автор переконаний, що мета Росії – створити всередині України постійний, абсолютно законний і дуже потужний важіль тиску на Київ. І цим важелем повинен стати Донбас. Крім того, такими діями Путін заважає Україні вступити в НАТО. Також Кремль прагне домогтися легалізації окупації Криму. Якщо не формально дипломатичної, то хоча б фактичної легалізації. Москві потрібно, щоб Київ просто забув про півострів і взагалі не порушував цю тему. Тож, якщо Росія домовиться з Україною про Донбас і Крим, то у Заходу не буде ніякого сенсу продовжувати дію санкцій і їх скасують. Щоб досягнути своїх цілей Путін завжди використовував одну і ту ж тактику: дотиснути опонента і не поступатися ні в чому. І ось зараз він думає, що дочекався. Українці вибрали нового президента, в якого немає ніякого політичного і дипломатичного досвіду. Путін поки не дуже розуміє, що це за людина, але він відчуває, що Зеленський – це продукт втоми суспільства від війни. І господар Кремля збирається цим скористатися. Він уже підготував для Зеленського два варіанти розвитку подій: умовний батіг і умовний пряник. Розповівши про них докладніше, автор зазначає, що зрозуміти, в якому напрямку розвивається ситуація, можна буде по тому, як йде роздача російських паспортів в Донецьку і Луганську. Якщо їх дають тільки бойовикам і їхнім лідерам, то, ймовірно, Путін зібрався по-тихому йти з Донбасу. Якщо ж їх будуть давати взагалі всім охочим, то він вирішив там залишитися і ніякого мирної угоди з ним не буде. Про це йдеться в статті «Два сценарії Путіна для Зеленського».

Видача російських паспортів мешканцям окупованої частини Донбасу, це – фактично новий етап російської агресії проти України, стверджує дописувач «Української правди» Марія Золкіна. Вона вважає, що це логічне і цілком прогнозоване рішення Росії, яке доповнює картину нової стадії конфлікту. Головним в цій історії останніх двох років є те, що коли розстановка сил не змінювалася, переговорні позиції сторін – теж, відбувалося неминуче зближення окупованих територій з Росією. Фактично – замикання зв'язків цих територій переважно на Росію. Авторка статті вважає, що повноцінна анексія окупованих територій Росії так само нецікава і невигідна сьогодні, як і у 2014 році. Тобто загальний підхід Москви до питання Донбасу залишається незмінним: повернути ці райони під контроль України на умовах їхньої де-факто політичної та адміністративної незалежності від Києва, але з гарантованим фінансовим забезпеченням від нього. Тим не менше, «повзуча» інтеграція цих територій до Росії і «паспортизація» мешканців окупованого Донбасу за спрощеною процедурою створює низку нових проблем як для ведення переговорів щодо завершення конфлікту, так і для перспектив реального повернення Україною контролю над ОРДЛО. Більше з проблемами, а також як зменшити їхні ризики, йдеться в статті «Паспортизація «по-російськи»: як це вплине на перспективи повернення окупованого Донбасу».