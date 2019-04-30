«Суперництво в минулому»: Порошенко заявив, що домовився про зустріч із Зеленським

Чинний президент України Петро Порошенко повідомив, що домовився про зустріч із переможцем президентських виборів Володимиром Зеленським.

За словами Порошенка, він зателефонував опоненту на виборах, щоб привітати із офіційними результатами голосування, які оприлюднила Центральна виборча комісія.

Як сказав президент у своєму відеозверненні, Росія заслуговує на посилення санкцій у зв’язку з рішенням її президента Володимира Путіна видавати російські паспорти громадянам України за спрощеною процедурою. Він заявив про готовність присвятити цьому питанню решту своєї президентської каденції.

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«Продовжити і завершити вирішення цієї проблеми – це вже відповідальність нового президента. Тому вважаю, що ми мали би скоординувати наші зусилля. Суперництво на виборах залишилось у минулому. Користуючись нагодою, хочу подякувати більш ніж 4,5 мільйона виборців, які проголосували за мене. Але тепер ми, всі українці, всі разом спільними зусиллями не маємо дати Путіну скористатися перехідним періодом в Україні, нашим демократичним процесом передачі влади. Розраховую, що така позиція знайде підтримку і в обраного президента», – сказав Порошенко.

Він додав, що домовився про зустріч із Зеленським «найближчим часом».

30 квітня Центральна виборча комісія оголосила Володимира Зеленського переможцем виборів президента України 2019 року. За нього проголосували 73,22% від числа учасників повторного голосування на виборах, яке відбулося 21 квітня.