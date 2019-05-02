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02 Травень 2019, Київ 18:34
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Путін роздаватиме паспорти. Якими можуть бути наслідки для України?

Путін роздаватиме паспорти. Якими можуть бути наслідки для України?
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Президент Росії Володимир Путін підписав ще один «паспортний указ» і заявив, що розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям. Про наслідки такого рішення для України, а також реакцію новообраного президента Володимира Зеленського говорили у програмі «Ваша Свобода» головний редактор «Новости Донбасса» Олексій Мацука, головний редактор порталу «Після імперії», політемігрант Ольга Курносова та російський журналіст, історик Микола Сванідзе. Ведучий: Олександр Лащенко.

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