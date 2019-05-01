В МЗС прокоментували новий указ Путіна про російське громадянство для українців

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували вже другий за останні дні указ президента Росії Володимира Путіна, яким той раніше 1 травня далі розширив категорії громадян України, яким може бути надане російське громадянство в спрощеному порядку.

МЗС рішуче засудило цей указ як іще один факт грубого порушення з боку Росії норм міжнародного права і державного суверенітету України.

Цей указ, «як і всі попередні і можливі майбутні нормативно-правові акти Росії, спрямовані на надання громадянам України російського громадянства у протиправний спосіб, були, є і будуть юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і не визнаватимуться українською стороною», – наголосили в міністерстві.

«Особливо цинічною є задекларована мета ухвалених російською стороною рішень – «захист прав і свобод людини і громадянина», оскільки права і свободи громадян України почали грубо порушуватися з початком російської збройної агресії і окупації Росією частини суверенної території України – Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також окремих районів Донецької і Луганської областей України», – нагадали в Києві.

МЗС України категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати всі протиправні рішення з приводу паспортизації громадян України і усунути їхні негативні наслідки. Україна залишає за собою право на вжиття ефективних заходів для захисту національної безпеки, законних прав та інтересів українських громадян відповідно до міжнародного права і законодавства України, мовиться в заяві.

Міністерство попередило: «Українська сторона продовжить активну роботу з міжнародними партнерами над посиленням консолідованого санкційного тиску на кремлівський режим. Закордонним дипломатичним установам України доручено невідкладно інформувати іноземні столиці про «паспортну агресію» Росії.

Відтак у Києві очікують від його міжнародних партнерів «посилення санкцій проти кремлівського режиму» і обіцяють, що нота протесту з цього приводу буде невідкладно вручена російському МЗС.

Раніше 1 травня в Росії вперше повідомили про новий указ, який Путін підписав іще 29 квітня і яким він іще більше розширив категорії громадян України, які мають право звернутися з заявами про прийняття до громадянства Росії у спрощеному порядку, порівняно з попереднім таким його указом за 24 квітня. Цей новий указ набув чинності 1 травня.

До осіб, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької і Луганської областей України, названих у попередньому указі, нинішній додав, серед іншого, ще широке коло громадян України, а також громадян інших держав чи осіб без громадянства родом із території України.

У документі, зокрема, перелічені: громадяни України, а також особи без громадянства, що народилися і жили у Криму й Севастополі, але виїхали звідти до 18 березня 2014 року, коли Росія, з погляду свого внутрішнього законодавства, оформила анексію Криму, а також члени їхніх родин; громадяни України і особи без громадянства, що мають різноманітні дозволи на мешкання, довідки біженця чи про отримання притулку в Росії, або учасники програми «добровільного повернення до Росії співвітчизників із-за кордону», а також члени їхніх родин; будь-які іноземці чи особи без громадянства, які самі або батьки чи подружжя яких були свого часу депортовані з Криму, а також їхні діти і подружжя.

Як і попередній указ, нинішній встановлює, що розгляд заяв на прийняття до громадянства Росії від згаданих у цих документах осіб має розглядатися в термін, не більший від трьох місяців.

Згаданий попередній указ Путіна про російське громадянство для мешканців ОРДЛО за 24 квітня, як і його заяву 27 квітня про можливість, що громадянство Росії у спрощеному порядку нададуть усім українцям, так само викликав різку критику Києва, їх також широко критикували в міжнародних колах. Україна після публікації того указу скликала термінове засідання Ради безпеки ООН, яке через спротив Росії не змогло дати ніякого рішення.