Паспортна окупація: навіщо Путін роздає російські документи жителям Донбасу?

Жителям окупованого Донбасу спростили отримання російських паспортів. У Російській Федерації обіцяють: для цього навіть не треба буде відмовлятися від громадянства України і сам процес займе не більше трьох місяців. Як відреагували на указ Путіна в Україні, який паспорт для жителів окупованого Донбасу важливіше – український чи російський? І які загрози рішення Кремля несе в майбутньому? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Російські паспорти на українському Донбасі. За п’ять років після появи російських військ на сході України жителям окупованих територій спростили отримання громадянства Російської Федерації.

Це безпрецедентне втручання Росії у внутрішні справи незалежної держави

«Це безпрецедентне втручання Росії у внутрішні справи незалежної держави», – заявив президент України Петро Порошенко.

Ще на початку квітня в Кремлі відхрещувалися від цієї інформації, але вже після українських виборів – черговий кульбіт, який виправдовують турботою про людей.

«На території ось цих «Донецької» і «Луганської республік» – взагалі позбавлені будь-яких громадянських прав – це вже переходить межі», – завив президент Російської Федерації Володимир Путін.

Незаконні угрупування в підконтрольних їм ЗМІ радіють, адже російський документ визнають у світі.

«Це ще й глибоке почуття гордості за те, що ти став резидентом такої великої країни», – прокоментував рішення Путіна ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

На вулицях і Донецька, і Луганська новину теж вже чули.

«Я навіть дуже рада. Це як бальзам на мою душу», – каже донеччанка.

«Нам тепер тільки з Росією і треба дружити, а що? Йти туди в цю «укропію» – нафіг воно треба?», – каже чоловік.

«Я ставлюся добре. Я взагалі Путіна люблю. Він молодець. Молодець», – додає інший житель Донецька.

«Тому що ми чекаємо їх (паспорти – ред.) давно вже, з 2014 року чекаємо», – каже жінка.

«Ну хоча б якась гарантія і майбутнє. Хоча б не для нас, а для наших дітей принаймні», – переконана донеччанка.

«Та мені воно ні до чого якось. Я на пенсії. Живу тут, так і живу», – каже жителька окупованого Луганська.

«Я тільки за», – коротко відповів чоловік.

«Вчасно, треба українську владу ставити на місце. Тобто підганяти до прийняття рішень», – додає луганчанин.

«Я особисто не вважаю себе громадянкою України після того, як ми пережили тут війну», – відповіла жінка.

За задумом Кремля заяви про набуття громадянства Російської Федерації будуть приймати на окупованих територіях. Видавати паспорти повинні не пізніше ніж через три місяці в Ростовській області. Для цього бойовики обіцяють спростити пропуск через неконтрольовану Україною ділянку кордону і возити людей групами. Тим, кому дадуть російський паспорт, дозволять отримати і закордонний.

Тут незрозуміло як буде вирішуватися питання з реєстрацією цих людей

«Тут незрозуміло як буде вирішуватися питання з реєстрацією цих людей. Чи буде це фіктивна реєстрація десь на території Російської Федерації, або ж, якщо це реєстрація на території України, то тут взагалі тоді незрозуміло що це за документи, чим вони, власне, можуть бути. І, по суті, це не документ тоді взагалі», – каже аналітик Центру дослідження проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко.

З 2014 року більше трьохсот тисяч українців отримали російське громадянство, відмовившись від українського, стверджують у МВС Російської Федерації. Там же заявляють: жителям непідконтрольних територій віддавати паспорт із тризубом не доведеться. І все ж «Донбас.Реалії» розпитали людей в окупації – який паспорт оберуть, якщо доведеться?

«Я народилася в Радянському Союзі. І завжди ми були з Росією. Російське», – каже донеччанка.

«Ми ж з Росією, значить – російське. Яке ще може бути?», – відповів чоловік.

«Ви знаєте, я сама українка, звичайно. Мені дуже шкода і дуже боляче, що так все відбувається. Ну, так як про нас не думають, то треба думати хоча б про себе і про своїх дітей. Про наше майбутнє», – каже жителька окупованого Донецька.

«А що мені Україна? У нас зовсім вже інша держава. У нас вже інша валюта, ніж в Україні. Інша держава. Зовсім все інше: закони інші. Вже діти вчаться зовсім по-іншому», – зазначає жінка.

Ну а навіщо це? У мене є українське громадянство

«Ну а навіщо це? У мене є українське громадянство. Я вважаю, це важливо тим, кому це важливо. Тим у кого, може, втрачені паспорти, вони не можуть їх відновити», – відповіла жінка.

Жителям окупованого Луганська «Донбас.Реалії» теж поставило запитання: чи будете отримувати російський паспорт, якщо доведеться відмовитися від українського громадянства?

«Так, в будь-якому випадку», – відповів чоловік.

«Я відмовлюся від українського громадянства, я отримаю російський паспорт», – наголосила жінка.

«Ні, мабуть. Не знаю чому, але ні», – відповіла луганчанка.

Отримуєте російське громадянство, і що далі? Це крок до війни

«Здавалося б дуже хороший вчинок. Ну, якщо людина не хоче жити в Україні, якщо їй там погано, якщо їй краще жити в Росії. Отримуєте російське громадянство, і що далі? Повертаєтеся назад в «ЛНР», «ДНР», так би мовити, і що, власне, це вам дає? Для чого, для того, щоб воювати? Щоб бути громадянами іншої країни на території іншої країни? Це крок до війни», – розмірковує директор Центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктор Мироненко.

За даними української розвідки, чисельність так званих «армійських корпусів» бойовиків – 35 тисяч осіб. Частина з них і раніше мала російські паспорти – перш за все офіцерський склад, кадрові російські військові. Тепер легальні документи можуть отримати і пересічні бойовики.

«Мені, наприклад, 27 років, український паспорт у мене недійсний, закордонний паспорт – теж всього два роки залишилося. Я військовослужбовець, тобто якщо я поїду в Україну отримувати паспорт, то отримаю я його через 15 років», – каже житель окупованого Донецька.

Росія отримує право захищати не просто якихось російськомовних, а громадян своєї держави, які опинилися на території іншої країни

«Росія отримує право захищати не просто якихось російськомовних, або російськокультурних, або етнічних росіян. Ні, вона отримує право захищати громадян своєї держави, які опинилися на території іншої країни, що, власне, знаходить закріплення в російському законодавстві навіть це деклароване право Російської Федерації», – пояснює Марія Кучеренко.

Ескалація хоч і можлива, але малоймовірна, впевнений Олексій Їжак. Він займається Донбасом в Національному інституті стратегічних досліджень. Припускає, що одна із цілей – зміцнити позицію переговорів щодо Донбасу до приходу нової влади в Україні.

«Я думаю, мета Росії у тому, щоб досягти такого балансу як в Придністров’ї, де, наприклад, третина населення має російські паспорти. Можливо, така мета ставиться і для ОРДЛО і вона напевно досяжна. Особливий фокус в цьому питанні громадянства – на молодь, яка там живе. Яка зараз виросла, яка стоїть на порозі отримання паспорта», – каже завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

За оцінками експертів, на території окупованого Донбасу проживає три мільйони осіб. Навіть якщо частина з них отримає російське громадянство, пенсії їм платити не будуть, допоки вони не переїдуть жити до Російської Федерації. Скільки людей до цього готові – невідомо, а от переговори щодо Донбасу це точно ускладнить.

План Козака: ось є квазідержави ОРДЛО, ось є Україна – можете створити федерацію. Між собою

«Вони дійсно змінюють формат переговорів і з урахуванням того, що віце-прем’єр Дмитро Козак грає все більшу і більшу роль на цих територіях порівняно з Сурковим. А план Козака складатиметься приблизно в наступному: ось є квазідержави ОРДЛО, ось є Україна – можете створити федерацію. Між собою. Ось приблизно, я думаю, така ідея крутиться в кремлівських кабінетах», – припускає Олексій Їжак.

Паспортизацію ОРДЛО Україна назвала втручанням у внутрішні справи країни і порушенням Мінських домовленостей. Вбачають ризик – на окупованій території утискатимуть тих, хто відмовиться від нового паспорта.

Зайвий раз це розвінчує міф Росії про нібито внутрішньоукраїнський конфлікт

«Зайвий раз це розвінчує міф Росії про нібито внутрішньоукраїнський конфлікт і нібито громадянську війну на Донбасі, адже йдеться дійсно про кроки, до яких Росія вдається у рамках здійснення політики повзучої анексії», – наголошує речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

Чи багато охочих отримати російський паспорт на окупованому Донбасі насправді, стане зрозуміло за кілька місяців, коли перші заявники попрямують за ним до Ростова-на-Дону.

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