(Друкуємо мовою оригіналу)

Многие россияне на протяжении пяти лет агрессии своего государства в Украине сочувствовали группировкам «ЛДНР». Но после заявления Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов в ОРДЛО в российских соцсетях настрожились.

Главное опасение – то, что в России не хватает денег на свои территории, а тут нужно еще кого-то содержать.

«То они попрошайничали, а теперь на шею сядут и скажут «везите», – написали в социальных сетях.

«Мало нам Абхазии с Осетией, так теперь еще и Донбасс на шее будет», – прокомментировал другой россиянин.

«Путин и правительство что-нибудь сделают для повышения уровня жизни УЖЕ граждан РФ? Или «не, не слышали» о таких?», – написали в социальных сетях.

«Проблема в том, что в России куча регионов, которым едва хватает, чтобы прожить», – отметили в социальных сетях.

Обеспокоены в России и рабочими местами, которые люди могут потерять из-за новой «бесплатной» (как они пишут) рабочей силы, которая приедет из оккупированной части Донбасса.

«Правильно. Мы столько времени боролись, чтобы нам повысили зарплаты на заводах. А теперь приедут эти из Луганска и Донецка, и будут за нищенские гроши на заводах работать, а мы – валите искать жизнь получше», – написали в интернете.

«Жаль, конечно, война. Но хохлы окончательно обрушат и без того нищенские зарплаты», – прокомментировали в социальных сетях.

Есть и те, кто пытается защитить жителей ОРДЛО, хотя они тут же получают отпор от сограждан.

– Не волнуйтесь. Они себя прокормят. У них шахты и уголь.

– Уголь? Уголь, который покупает только Украина! Они что, этот уголь есть будут? А чего ж они себя сейчас прокормить не могут?

«Мы-то можем им дать работу. Но только они работать не хотят. Им мало везде платят. Лучше быть содержанцами, чем вкалывать», – написали в социальных сетях.

«У нас работы всем хватит. Я рада, что люди Донбасса переедут в Россию, а так они для нас и так уже наши родные. Паспорта лишь формальность. Да и украинцам рады, только лишь бы не укрозомобнацики, а то они как хамелеоны», – прокомментировали в интернете.

Среди опасений россиян еще и... украинская церковь

Также встречаются претензии: национальные, религиозные, идейные и культурные.

«Они ведь даже не русские. Почему они получают паспорт в упрощенном порядке?», – отметили в социальных сетях.

«А веру они поменяют после смены паспорта? Не хочу ничего слышать про украинскую церковь», – написали в Интернете.

«А за что этим людям дают наши паспорта? Они прос..ли свою страну, теперь прос..т нашу? Я не хочу быть с ними в одной стране. Война – войной, но пусть там сидят без наших пенсий», – прокомментировали в социальных сетях.

В Ростовской области уже появился пункт, куда могут обратиться жители ОРДЛО по поводу получения гражданства России. Но люди отмечают, что на горячих линиях группировок «Л/ДНР» говорят: более подробная информация появится после майских праздников.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).