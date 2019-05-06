У Луганську відкрили пункт прийому документів для отримання паспортів Росії

У непідконтрольному українській владі Луганську відкрили пункт прийому документів для отримання російських паспортів, заявив заступник голови так званого «міністерства внутрішніх справ» угруповання «ЛНР» Михайло Параскєєв.

За його словами, документи надсилатимуть до російського міста Новошахтинськ. Станом на ранок на отримання російського громадянства заявки подали 10 людей.

24 квітня президент Росії Володимир Путін видав указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України, а також жителі анексованого Криму, зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Це рішення різко розкритикувала Україна та її західні союзники.

У Росії почали відкривати центри видачі російських паспортів громадянам України. Офіційний Київ назвав таке рішення «юридично нікчемним».