ЄС розглядає як атаку на суверенітет України підписання Володимиром Путіним указу, який спрощує порядок отримання громадянства Росії українськими громадянами, які живуть в контрольованих російськими силами районах Донецької і Луганської областей. Час ухвалення такого рішення свідчить про намір Росії надалі дестабілізувати Україну та загострювати конфлікт, заявила речниця служби Євросоюзу з зовнішніх справ Майя Косьянчич. Вона також висловила сподівання ЄС на те, що Росія утримуватиметься від дій, які суперечать Мінським угодам і перешкоджають повній реінтеграції територій, що не контролюються українським урядом. Указ, за яким жителі непідконтрольних територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, Путін підписав 24 квітня. Це рішення різко розкритикувала Україна і її західні союзники. Ввечері 25 квітня на прохання України рішення про спрощення видачі російських паспортів буде обговорювати Рада безпеки ООН. Радіо Свобода буде транслювати це обговорення наживо. (Відео European Union)