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10 Травень 2019, Київ 20:12
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Паспорти від Путіна для мешканців ОРДЛО. Відповідь Києва

Паспорти від Путіна для мешканців ОРДЛО. Відповідь Києва
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Росія надає громадянам України свої паспорти за спрощеною процедурою. Відповідні укази нещодавно підписав президент Росії Володимир Путін. В першу чергу це стосується жителів окремих районів Донецької і Луганської областей. Україна такі кроки Москви вважає незаконними і називає «курсом на ескалацію». Видані у такий спосіб російські документи у Києві не визнають, а їхніх власників погрожують позбавляти пенсій та інших соціальних виплат. Російська паспортизація ОРДЛО і відповідь України. Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили: депутат Верховної Ради 7-8 скликань, донеччанин Єгор Фірсов; радник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Олександр Левченко; голова департаменту Донецької ОДА у 2014–2016 роках Олександр Меланченко та політичний аналітик Кавказького інституту стратегічних досліджень Гєла Васадзе.

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