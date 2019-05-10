Санкцій Заходу буде замало. Українці повинні самі влаштувати Росії «паспортний сюрприз»

(Рубрика «Точка зору»)

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пообіцяв Росії «паспортний сюрприз» через рішення Кремля почати масову видачу документів про громадянство жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей. Наскільки можна зрозуміти, йдеться про нові санкційні заходи міжнародного співтовариства. Але чи є вони для Росії сюрпризом?

Мабуть, реальної несподіванкою для Кремля стала санкційна політика Заходу на самому початку війни на Донбасі. У Москві явно не очікували настільки жорстких і – що найважливіше – довготривалих заходів. Цілком можливо, що якби в Росії могли передбачити подібну реакцію, то діяли б куди обережніше. Але в Москві тоді вважали, що санкції за Донбас не будуть сильно відрізнятися від санкцій за анексію Кримського півострова. А до таких заходів впливу Росія явно була готова.

«Кримський» російський паспорт для його власників створює проблеми

Тим часом, санкції за Крим, які не йдуть ні в яке порівняння з санкціями за Донбас, якраз і були пов'язані не тільки з анексією, але і з масовою видачею паспортів українським громадянам. Причому, якщо у випадку з Донбасом йдеться, швидше, про запрошення отримати громадянство чужої країни, то у випадку з Кримом йшлося про справжнісіньку примусову паспортизацію. Росія зробила все можливе, щоб без її паспорта в анексованому Криму просто не можна було прожити – і це при тому, що сам «кримський» російський паспорт для його власників швидше створює проблеми і не може зрівнятися за можливостями зі «звичайним» паспортом громадянина, який проживає на міжнародно визнаній території Росії.

Але якщо міжнародне співтовариство фактично змирилося з цією примусовою паспортизацією кримчан, то що воно зможе протиставити паспортизації жителів Донбасу? Нові санкції? Суворі заяви? Обіцянки не визнавати нові паспорти і не видавати візи їхнім власникам? Але новоспеченим російським громадянам це навряд чи сильно зашкодить, так як Москва не вимагатиме від них відмови від українського громадянства. Це і є мета Кремля – щоб в Україні з'явилося якомога більше людей з двома паспортами в кишені, російським і українським. І, звичайно, з подвійною лояльністю – а вірніше, з лояльністю до Росії. І якщо ці люди – а їх може ставати все більше і більше – приходитимуть на виборчі дільниці з українським паспортом, то голосуватимуть в логіці інтересів тих, хто видав їм російські паспорти. Ось вам і «п'ята колона» – тільки вже не як метафора. І тут ніяке міжнародне співтовариство, ніякі «сюрпризи» Україні не допоможуть.

Україна може допомогти собі тільки сама, розібравшись зі своїм законодавством про громадянство. Навряд чи в інтересах України погоджуватися з ситуацією, коли людина одночасно є громадянином України і громадянином країни, яка визначена в українському законодавстві як держава-агресор. Напевно, повинні бути створені чіткі механізми для позбавлення українського громадянства тих, хто добровільно приймає російське (і при цьому ясно, що кримський випадок повинен бути визначений саме як примусова паспортизація з визнанням «кримського» російського громадянства нікчемним після звільнення Криму від окупації).

Думаю, необхідно ухвалити відповідні законодавчі акти і провести серйозну роз'яснювальну роботу з населенням. Словом, українці самі повинні зробити все можливе, щоб поставити греблю на шляху потоку російських паспортів. Це і буде кращим «сюрпризом».

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Оригінал – на сайті Крим.Реалії

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