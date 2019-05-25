Протягом місяця Росія має звітувати Трибуналу ООН, як вона виконує його рішення – Зеркаль

Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити українських полонених моряків, але не дає вказівок, як це зробити, тож Росія має сама вирішити це питання, пояснила журналістам заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль після оголошення рішення Трибуналу.

«Протягом місяця вони мають звітувати Трибуналу, так само, як і ми, щодо того, як вони виконали наказ суду», – сказала вона.

За її словами, зараз трибунал постановив звільнити моряків, а для розгляду справи щодо конфлікту у Керченській протоці по суті буде створений окремий арбітраж, що ймовірно «буде тривати роками».

25 травня у Гамбургу оголошено рішення Міжнародного трибуналу із морського права у справі захоплених Росією українських моряків.

Відповідно до нього, Росію зобов'язали звільнити три українських судна «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» та 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.​

Російське Міністерство закордонних справ у відповідь знову заявило, що під час ухвалення Конвенції ООН з морського права і Росія, і Україна прописали винятки, що унеможливлюють застосування передбачених нею процедур для вирішення спорів на зразок сутички у Керченській протоці.

25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.