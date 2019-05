Україна очікує, що Росія визнає помилку і звільнить захоплених моряків – світова преса

Британське видання ділових кіл The Financial Times Independent пише про те, що український олігарх Ігор Коломойський порадив президенту України Володимиру Зеленському оголосити дефолт. Іспанський часопис La Vanguardia пише про рішення Міжнародного трибуналу із морського права звільнити українських моряків, утримуваних у Росії. Американська газета The Washington Post повідомляє про зустріч адвоката президента США з колишнім українським дипломатом, який звинувачує Київ у намаганнях підірвати кандидатуру Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Британське видання ділових кіл The Financial Times вміщує матеріал «Український олігарх закликає Володимира Зеленського оголосити дефолт щодо боргу». Лондонський часопис пише, що загалом зростає занепокоєння щодо впливу українського олігарха Ігоря Коломойського на президента-початківця. Річ у тім, що, як зазначає газета, Ігор Коломойський вважає, що новий президент України Володимир Зеленський мусить піти шляхом Греції і відкинути програму «затягування пасків» Міжнародного валютного фонду або просто оголосити дефолт щодо свого зовнішнього боргу. Думки Коломойського, висловлені ним в інтерв’ю для The Financial Times, лунають тривожним сигналом для західних союзників України, навіть за умови, коли Зеленський заявив, що дотримуватиметься умов пакету допомоги МВФ. Побоювання поміж українців та західних представників щодо впливу Коломойського на українського президента посилились після того, як мільярдер повернувся до Києва після майже двох років добровільного вигнання, а його адвоката було призначено керівником Адміністрації президента Зеленського. Британське видання наводить слова Коломойського, який каже, що, на його думку, Київ має ставитись до своїх кредиторів так, як це зробила Греція. Газета нагадує, що 2015 року Греція стала найпершою розвинутою країною, яка не спромоглась виплатити позику МВФ, хоча й тимчасово. Коломойський далі згадав Аргентину, додавши, що й з тією країною нічого не сталося у подібній ситуації, і борг Аргентини просто було реструктуризовано.

The Financial Times пише, що Коломойський є поверненням до днів касти олігархів, які вказували, що робити Україні впродовж двох десятиріч. Газета додає, що Коломойський заявив, що перемога Зеленського на президентських виборах в Україні показала, що українці хочуть відійти від нав’язаних МВФ суворих реформ і всюдисущої корупції в їхній країні. Далі Коломойський висловив свою думку, що Заходу байдужа Україна, бо тут буцімто йдеться про геополітичні ігри, у яких Захід хоче просто нашкодити Росії, а Україна, як на Коломойського, постає просто якимось офіційним поясненням цьому. Лондонський часопис робить висновок, зазначаючи, що те, у який спосіб президент Зеленський поставиться до справи «Приватбанку», у великій мірі стане важливим випробуванням того, наскільки новий президент України незалежний від олігарха Коломойського.



«Український олігарх закликає Володимира Зеленського оголосити дефолт щодо боргу. Це найбезглуздіший погляд на дефолт, який я прочитав за довгий час. І Греція, і Аргентина були жалюгідними економіками доти, доки вони врешті не повернулися до МВФ»

Часопис іспанського регіону Каталонія La Vanguardia публікує статтю «Україна очікує, що Росія визнає помилку і звільнить 24-х захоплених моряків». Барселонське видання пише, що Київ очікує, що Росія без зволікань виконає рішення Міжнародного трибуналу з морського права, згідно з яким Москва має повернути Україні 24-х моряків, яких затримала російська берегова охорона у Керченській протоці у листопаді минулого року. Газета наводить слова президента України Володимира Зеленського, який сказав, що виконання Москвою рішення Міжнародного трибуналу з морського права може стати першою ознакою того, що Росія справді налаштована припинити конфлікт з Україною. Газета додає, що рішення Міжнародного трибуналу з морського права, який базується у німецькому місті Гамбурзі, було ухвалено після детального розгляду позову України щодо інциденту у Керченській протоці. Україна у цьому позові вимагає не лише повернення трьох українських суден і 24 моряків, а й припинення розгляду будь-яких судових справ, які у протизаконний спосіб було порушено проти українських моряків у Росії.

La Vanguardia зазначає, що у Росії, яка не брала участі у слуханнях цієї справи у Міжнародному трибуналі з морського права, вважають, що у трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків. Барселонське видання додає, що хоча у російських політичних колах існувало припущення про можливий обмін українських моряків на росіян, затриманих в Україні, президент Росії Володимир Путін дав зрозуміти, що можливий обмін може бути розглянутий лише після повного завершення слухань у справах проти захоплених і утримуваних у російській в’язниці українських моряків.



«Україна очікує, що Росія визнає помилку і звільнить 24-х захоплених моряків»



Американський столичний часопис The Washington Post друкує статтю «Джуліані зустрічається з колишнім дипломатом, намагаючись і далі наполягати на проведенні Україною розслідування». Вашингтонська газета пише, що правник Дональда Трампа Рудольф Джуліані провів доволі довгу зустріч минулого тижня з колишнім українським дипломатом у рамках його активних зусиль, спрямованих на збирання інформації, яка б завдала шкоди Демократичній партії у США. Українець на ім’я Андрій Теліженко оприлюднив непідтверджену інформацію про те, що керівництво Демократичної партії працювало разом з київською владою 2016 року з метою знайти кримінальні звинувачення щодо колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, якого було засуджено у березні до більш ніж семи років ув’язнення за звинуваченнями у змові й шахрайстві. Представники керівництва Демократичної партії відкинули твердження Теліженка. Рудольф Джуліані, у свою чергу, ухилився від того, аби розповісти, про що саме йшлося під час зустрічі з Теліженком. Андрій Теліженко підтвердив факт зустрічі з Джуліані, визначивши предмет обговорення як «американо-українські стосунки та політику у Вашингтоні і Україні».

The Washington Post вказує, що зустріч Джуліані з Теліженком є спробою адвоката Дональда Трампа здобути інформацію від закордонних джерел щодо політичних опонентів президента Трампа і потенційно використати цю інформацію для допомоги у виборчій кампанії Трампа 2020 року. Попередньо Джуліані обговорював з правоохоронними органами і урядовцями в Україні ситуацію, коли син провідного демократа Джо Байдена входив до керівництва української газової компанії, тоді як сам Байден-старший був віце-президентом США. Активні зусилля Джуліані у цьому напрямку викликали занепокоєння як у Києві, так і у Держдепартаменті США. Часопис нагадує, що раніше цього місяця Джуліані скасував свій візит в Україну після негативної реакції з боку представників Держдепартаменту. Вашингтонське видання повідомляє, що 28-річний Андрій Теліженко є політичним консультантом, який здобув освіту у США та Канаді і попередньо працював в українському уряді та Генпрокуратурі. Одним з клієнтів Теліженка був Андрій Артеменко, особа, яка стояла за так званою «українською мирною угодою». Тут йшлося про пропозиції Артеменка покласти край українсько-російській ворожості на умовах, вигідних Росії, які він подав колишньому адвокатові Трампа Майклу Коену перед інавгурацією Трампа 2017 року. Газета повідомляє, що Теліженко працював третім секретарем посольства України у США. Саме тоді, за його словами, він став свідком того, як українські офіційні представники відверто підтримували кандидатуру Гіларі Клінтон на посаду президента США. Ба більше, Теліженко звинуватив екс-президента України Петра Порошенка у тому, що той брав безпосередню участь у зусиллях з підриву кандидатури Трампа на президентських виборах у США. Часопис завершує, повідомляючи, що представники українського посольства, керівництва Демократичної партії та адміністрації Порошенка рішучо відкинули ці заяви Теліженка.



«Він так само міг би працювати і на Росію. Це державна зрада (допомагати ворогові)»